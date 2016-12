Turquía acusa a clérigo musulmán por asesinato de embajador AP

El asesino, Mevlut Mert Altintas, era miembro de la policía turca y fue abatido en un operativo policial poco después del crimen. (AP)



El religioso, Fethullah Gulen, inspiró el homicidio del embajador Andrei Karlov, quien fue acribillado durante una exposición de fotografías en Ankara, dijo Erdogan.



El asesino era miembro de la "organización terrorista" del clérigo, aseveró el mandatario.



El asesino, Mevlut Mert Altintas, era miembro de la policía turca y fue abatido en un operativo policial poco después del crimen.



Altintas "era miembro de la organización terrorista FETO. De nada sirve ocultarlo", dijo Erdogan en una conferencia de prensa junto con el presidente de Albania. "Considerando los lugares en que se crió, y sus vínculos, todo apunta a esa dirección".



Ya antes Turquía había acusado a Gulen de tratar de desestabilizar al país, por ejemplo lo acusó de estar detrás del fallido intento de golpe de estado ocurrido en julio. Gulen niega estar involucrado en el alzamiento y condenó "de las manera más enfática" el asesinato del embajador.



Sin embargo el gobierno turco considera su grupo como "una organización terrorista" y ha reprimido a sus seguidores, arrestando a decenas de miles de personas por sus presuntos vínculos con el golpe y expulsando a más de 100.000 empleados públicos de sus cargos.



Turquía además le ha pedido a Estados Unidos que extradite a Gulen para poder procesarlo por el intento golpista y por otros crímenes.



Erdogan dijo a reporteros que las agencias de seguridad de Turquía están investigando "ciertas pistas" que apuntan a conexiones internacionales de Altintas, aunque no dio detalles.



Desde el asesinato del embajador han cundido rumores de que Altintas tenía vínculos con Gulen, pero las declaraciones de Erdogan conforman la primera vez en que alguien de alta jerarquía culpa abiertamente a ese movimiento.



La tarde del martes, el ministro de relaciones exteriores de Turquía Mevlut Cavusoglu habló por teléfono con el secretario de Estado John Kerry y le participó de los datos del asesino, dijo una fuente allegada. El funcionario, que pidió no ser identificado, dijo que Cavusoglu además le avisó a Kerry que tanto Turquía como Rusia "saben" que el movimiento de Gulen es el responsable del crimen.



Durante la conferencia de prensa, Kerry expresó su inquietud por "cierta retórica que está saliendo de Turquía con respecto al respaldo o apoyo estadounidense, ya sea tácito o explícito, hacia este terrible asesinato ocurrido ayer debido a la presencia del señor Gulen en Estados Unidos", dijo el portavoz de Kerry, John Kirby.



"Es una acusación descabellada, totalmente falsa", dijo Kirby. "Tenemos que dejar que los detectives hagan su trabajo y tenemos que dejar que los hechos y las evidencias los lleven a la verdad de los hechos, antes de apresurarnos a sacar conclusiones prematuras".



