Turquía captura al agresor del club de Estambul Óscar González Azuela

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El hombre está siendo interrogado por la policía, indicó el ministro Binali Yildirim a la prensa en Ankara. El funcionario expresó su esperanza en que el interrogatorio desvelara las "fuerzas" responsables del ataque, en el que murieron 39 personas y que fue reclamado por el grupo extremista Estado Islámico.



"El canalla terrorista que atacó el lugar de ocio en Nochevieja y causó la pérdida de tantas vidas ha sido capturado", dijo.



"Lo que es importante es que el sospechoso esté capturado y que se revele el poder de las fuerzas responsables", añadió.



El ministro no dio más detalles sobre la detención o las pesquisas, señalando que las autoridades darían más detalles "en su momento".



Por su parte, el gobernador de Estambul, Vasip Sahin, dijo en otra comparecencia poco después que el sospechoso era un ciudadano uzbeco entrenado en Afganistán. Sahin lo identificó como Abdulkadir Masharipov y dijo que había nacido en 1983, sin concretar su fecha de nacimiento. Medios turcos habían publicado que el nombre del sospechoso era Abdulgadir.



El sospechoso, capturado el lunes por la noche, confesó haber perpetrado la masacre y sus huellas dactilares coincidían con las del agresor. Puede permanecer detenido hasta 30 días antes de ser procesado y arrestado oficialmente debido al estado de emergencia en Turquía, aprobado después de un intento fallido de golpe de Estado en julio. La fiscalía podría tardar varios meses en prepararse para un juicio.



El gobernador dijo que el detenido es un terrorista con educación que habla cuatro idiomas y está claro que realizó el ataque en nombre del Estado Islámico. Operaba bajo el alias de "Ebu Muhammed Horasani", añadió.



La operación policial para detenerlo se basó en el análisis de 7.200 horas de videos de cámaras de seguridad e implicó a unos 2.000 policías, incluidas unidades especiales, dijo el gobernador. Las autoridades confiscaron casi 200.000 dólares, dos armas y dos drones en la operación.



"Junto con el terrorista se detuvo a un hombre iraquí, así como a tres mujeres de varios países —de Egipto y de África_", dijo Sahin. "Hay una gran probabilidad de que puedan estar conectados (con el Estado Islámico) porque se alojaban en la misma casa".



El hijo de cuatro años del principal sospechoso quedó bajo protección de las autoridades, explicó la agencia estatal de noticias Anadolu.



El periódico Hurriyet había indicado antes que la esposa del supuesto agresor y su hija de un año habían sido detenidas en una operación policial el 12 de enero.



El Estado Islámico reivindicó el atentado y afirmó que el ataque en Año Nuevo era una represalia por las operaciones militares turcas en el norte de Siria. El hombre identificado como sospechoso llevaba prófugo desde el ataque.



Días después del ataque, el viceprimer ministro Numan Kurtulmus dijo que una agencia de inteligencia podría haber participado en el suceso, una afirmación que reiteró el lunes. Sin embargo, cuando se preguntó a Sahin sobre ello, declinó hacer comentarios señalando que "es demasiado pronto como para decir nada sobre esa conexión".



La policía realizó además registros a miembros de una presunta célula uzbeka del grupo extremista en cinco vecindarios de Estambul y arrestó a varias personas, según Anadolu.



Las fotografías de la redada, difundidas por medios turcos, mostraban a un hombre de pelo oscuro con la cara magullada y manchas de sangre en la camiseta, al que alguien agarraba por el cuello. La televisora NTV dijo que el agresor se había resistido a la detención.



Los medios turcos también mostraron una fotografía del sospechoso iraquí tumbado en el suelo boca abajo, con las manos atadas a la espalda y la bota de un hombre no identificado presionada contra en la nuca.



Turquía, miembro de la OTAN y socio de la coalición dirigida por Estados Unidos contra el Estado Islámico, ha sufrido varios atentados atribuidos a la milicia radical. El país también ha sufrido un brote de violencia relacionado con la reanudación del conflicto entre el estado turco y milicianos curdos.



centenario@imagenzac.com.mx ESTAMBUL, TURQUÍA/AP.- Las autoridades turcas capturaron al hombre que atacó un club nocturno de Estambul en Nochevieja, y el martes confirmaron que se trataba de un ciudadano uzbeco entrenado en Afganistán.El hombre está siendo interrogado por la policía, indicó el ministro Binali Yildirim a la prensa en Ankara. El funcionario expresó su esperanza en que el interrogatorio desvelara las "fuerzas" responsables del ataque, en el que murieron 39 personas y que fue reclamado por el grupo extremista Estado Islámico."El canalla terrorista que atacó el lugar de ocio en Nochevieja y causó la pérdida de tantas vidas ha sido capturado", dijo."Lo que es importante es que el sospechoso esté capturado y que se revele el poder de las fuerzas responsables", añadió.El ministro no dio más detalles sobre la detención o las pesquisas, señalando que las autoridades darían más detalles "en su momento".Por su parte, el gobernador de Estambul, Vasip Sahin, dijo en otra comparecencia poco después que el sospechoso era un ciudadano uzbeco entrenado en Afganistán. Sahin lo identificó como Abdulkadir Masharipov y dijo que había nacido en 1983, sin concretar su fecha de nacimiento. Medios turcos habían publicado que el nombre del sospechoso era Abdulgadir.El sospechoso, capturado el lunes por la noche, confesó haber perpetrado la masacre y sus huellas dactilares coincidían con las del agresor. Puede permanecer detenido hasta 30 días antes de ser procesado y arrestado oficialmente debido al estado de emergencia en Turquía, aprobado después de un intento fallido de golpe de Estado en julio. La fiscalía podría tardar varios meses en prepararse para un juicio.El gobernador dijo que el detenido es un terrorista con educación que habla cuatro idiomas y está claro que realizó el ataque en nombre del Estado Islámico. Operaba bajo el alias de "Ebu Muhammed Horasani", añadió.La operación policial para detenerlo se basó en el análisis de 7.200 horas de videos de cámaras de seguridad e implicó a unos 2.000 policías, incluidas unidades especiales, dijo el gobernador. Las autoridades confiscaron casi 200.000 dólares, dos armas y dos drones en la operación."Junto con el terrorista se detuvo a un hombre iraquí, así como a tres mujeres de varios países —de Egipto y de África_", dijo Sahin. "Hay una gran probabilidad de que puedan estar conectados (con el Estado Islámico) porque se alojaban en la misma casa".El hijo de cuatro años del principal sospechoso quedó bajo protección de las autoridades, explicó la agencia estatal de noticias Anadolu.El periódico Hurriyet había indicado antes que la esposa del supuesto agresor y su hija de un año habían sido detenidas en una operación policial el 12 de enero.El Estado Islámico reivindicó el atentado y afirmó que el ataque en Año Nuevo era una represalia por las operaciones militares turcas en el norte de Siria. El hombre identificado como sospechoso llevaba prófugo desde el ataque.Días después del ataque, el viceprimer ministro Numan Kurtulmus dijo que una agencia de inteligencia podría haber participado en el suceso, una afirmación que reiteró el lunes. Sin embargo, cuando se preguntó a Sahin sobre ello, declinó hacer comentarios señalando que "es demasiado pronto como para decir nada sobre esa conexión".La policía realizó además registros a miembros de una presunta célula uzbeka del grupo extremista en cinco vecindarios de Estambul y arrestó a varias personas, según Anadolu.Las fotografías de la redada, difundidas por medios turcos, mostraban a un hombre de pelo oscuro con la cara magullada y manchas de sangre en la camiseta, al que alguien agarraba por el cuello. La televisora NTV dijo que el agresor se había resistido a la detención.Los medios turcos también mostraron una fotografía del sospechoso iraquí tumbado en el suelo boca abajo, con las manos atadas a la espalda y la bota de un hombre no identificado presionada contra en la nuca.Turquía, miembro de la OTAN y socio de la coalición dirigida por Estados Unidos contra el Estado Islámico, ha sufrido varios atentados atribuidos a la milicia radical. El país también ha sufrido un brote de violencia relacionado con la reanudación del conflicto entre el estado turco y milicianos curdos. Agregar a favoritos turquía

ataque terrorista

captura

nochebuena