Tuzos UAZ vence 3-1 al León en Tercera División

Compartir: Liga Compartir: Los Tuzos UAZ llegaron a 34 unidades. (Cortesía) Tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), y es que derrotaron 3-1 al conjunto de León Independiente en duelo correspondiente a las fecha 22 de la Tercera División del futbol profesional mexicano.



Con este resultado los Tuzos alargaron a 2 juegos su racha positiva, pues la semana pasada como visitantes vencieron 3 goles por 2 al Atlético Leonés, los universitarios que tuvieron una primera vuelta para el olvido han regresado y poco a poco escalan posiciones en el sector IX de la Tercera División.



Los Tuzos UAZ llegaron a 34 unidades, por lo que una combinación de resultados en esta jornada los podría catapultar a la décima posición del sector, incluso estarían a 6 puntos de la zona de calificación, en este momento a los zacatecanos les restarían 12 partidos en la temporada.



El juego ante León Independiente comenzó a decidirse desde los primeros minutos del juego, pues apenas al minuto 5 de acción Christian Aguilar, concretó el 1 por 0 a favor de la UAZ, luego al minuto 9 Fernando Bigoytia, consiguió el 2 por 0 para el equipo local, al 33 llegó una expulsión para los zacatecanos, Guillermo Herrera, se fue del campo por reclamar, aun así llegó el descanso con un parcial de 2 por 0.



Para el complemento las cosas no cambiaron mucho, el ataque era universitario, pero el futbol es impredecible y fueron los del bajío los que se acercaron en el marcador con un autogol del arquero local Maximiliano Hernández, quien en su afán por rechazar la pelota la metió en su arco al minuto 50.



En la tribuna se sentía un ligero temor al ver a los visitantes que se acercaron en el tanteador, pero de inmediato desapareció, ya que los Tuzos se lanzaron con todo al frente, al 65 desde los once pasos Leonardo Salgado, marcó el 3 por 1 definitivo, con el que los universitarios siguen con el objetivo de llegar a zona de calificación y alcanzar de nueva cuenta a la liguilla.



