U2 hará la gira de The Joshua Tree por los 30 años del álbum

La alinaeción irlandesa -compuesta por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr.- iniciará el tour conmemorativo el 12 de mayo en Vancouver, Canadá, con una gira por América del Norte y Europa, con conciertos en Barcelona y Dublín, esta última su ciudad de origen.



U2 actuará en las ciudades estadunidenses de Los Ángeles (20 de mayo), Miami (11 de junio) o Washington (20 de junio).



Mientras que en Europa se prsentará en Londres, Reino Unido (8 de julio), Barcelona, España (18 de julio), Dublín, Irlanda (22 de julio) y París, Francia (25 de julio).



La gira The Joshua Tree Tour 2017, incluirá 26 conciertos (aquí el tour completo), concluirá en Bruselas, Bélgica, el 1 de agosto, difundió su productora, Live Nation.



The Joshua Tree salió al mercado el 9 de marzo de 1987, con tres de sus más grandes éxitos: I Still Haven't Found What I'm Looking For, Where The Streets Have No Name y la balada With Or Without You.



La quinta obra en la discografía de U2, grabada en Dublín, ha vendido más de 25 millones de ejemplares en el mundo, según Live Nation.



Además, U2 ya afina el lanzamiento de su próximo álbum Songs of Experience, previsto para el segundo semestre del año.





