Ubican a cinco colonias como las más peligrosas de la capital

Lázaro Cárdenas, Alma Obrera, Jaralillo, Lomas de Cristo y Peña de la Virgen son las colonias con mayor inseguridad en Zacatecas, informó Judit Guerrero, alcaldesa de la capital.Detalló que fueron identificados tres polígonos con altos índices de pobreza, inseguridad y consumo de drogas, que involucran más colonias, y que tendrán que ser reforzadas en seguridad."Estamos hablando de alrededor de unas 80 colonias que los conforman; algunas muy pequeñas, las áreas que están detrás de Colinas del Padre que no tienen un gran desarrollo pero que requieren esta atención", afirmó.La presidenta municipal enfatizó que una de las prioridades será brindar seguridad a la ciudadanía, por lo que se ha establecido un importante programa de trabajo con el fin de dar los mejores resultados durante su administración.La alcaldesa destacó que el nombramiento de la ahora directora de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, María Auxilio Tenorio Raudales, es parte de la visión de una "policía de proximidad"."De manera personal, mi condición de mujer obedece a la posibilidad de abrir brecha para otras mujeres en ámbitos que no han logrado incursionar, de una manera más consistente, pero también tiene que ver con una policía preventiva y de proximidad", dijo.Asimismo puntualizó que una mujer puede representar perfectamente la figura que a la que se aspira con el actual nombramiento.En cuanto a la propuesta de establecer horarios laborales de ocho horas para los elementos policiacos, expresó que se revisarán los horarios, puesto que no todos los puestos obedecen a jornadas de ocho horas y determinar qué personas trabajaran bajo esta dinámica.Sin embargo aseguró que se mantendrán las condiciones laborales y los apoyos inmediatos para los policías; uniformes, capacitación y descuentos en pago de impuestos, como muestra de reconocimiento a su labor.

