UE acuerda más consultas sobre reformas en Grecia AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Jeroen Dijsselbloem, director de la eurozona, dijo que los funcionarios que supervisan el rescate financiero de Grecia trabajarán con las autoridades griegas para elaborar otro paquete de reformas económicas.



Un acuerdo sobre medidas relacionadas con el sistema de impuestos, las pensiones y el mercado laboral acercará al país a la obtención del próximo préstamo. Sin ese dinero, Atenas podría caer en bancarrota y verse obligado a abandonar el euro a mediados de año.



Dijsselbloem aclaró que ha habido "un claro cambio de énfasis", no tan centrado en los recortes presupuestarios sino en las reformas estructurales. Eso, opinó, podrá ayudar a la economía y generar ingresos que el gobierno griego podrá usar para alentar más crecimiento, por ejemplo, mediante recortes impositivos o aumentos de gastos.



Las modificaciones al plan de austeridad han sido una de las demandas del Fondo Monetario Internacional y le podría persuadir a que contribuya al más reciente paquete de asistencia financiera para Grecia que fue acordado en julio de 2015.



Grecia fue el centro de atención de un encuentro del llamado eurogrupo, ante temores de que venía en ciernes otra crisis de la deuda griega.



Las esperanzas de un acuerdo que permitiría el desembolso de más fondos se esfumaron en semanas recientes debido a desacuerdos entre Grecia y los acreedores. Ello provocó temores en los mercados de que resurgiría la crisis de deuda de Grecia y la tasa de interés en los bonos de Grecia de dos años aumentó a 10%.



Grecia depende de sus socios en la eurozona para pagar sus deudas. Tiene un pago pendiente para julio y sin nuevos préstamos podría verse obligada a declararse en bancarrota y abandonar el euro.



redaccion@imagenzac.com.mx BRUSELAS (AP) — Los 19 ministros de finanzas de la eurozona acordaron el lunes emprender más negociaciones en Grecia sobre las reformas que deberá aplicar a ese país a cambio de asistencia financiera e insinuaron que no sería necesaria mucha más austeridad.Jeroen Dijsselbloem, director de la eurozona, dijo que los funcionarios que supervisan el rescate financiero de Grecia trabajarán con las autoridades griegas para elaborar otro paquete de reformas económicas.Un acuerdo sobre medidas relacionadas con el sistema de impuestos, las pensiones y el mercado laboral acercará al país a la obtención del próximo préstamo. Sin ese dinero, Atenas podría caer en bancarrota y verse obligado a abandonar el euro a mediados de año.Dijsselbloem aclaró que ha habido "un claro cambio de énfasis", no tan centrado en los recortes presupuestarios sino en las reformas estructurales. Eso, opinó, podrá ayudar a la economía y generar ingresos que el gobierno griego podrá usar para alentar más crecimiento, por ejemplo, mediante recortes impositivos o aumentos de gastos.Las modificaciones al plan de austeridad han sido una de las demandas del Fondo Monetario Internacional y le podría persuadir a que contribuya al más reciente paquete de asistencia financiera para Grecia que fue acordado en julio de 2015.Grecia fue el centro de atención de un encuentro del llamado eurogrupo, ante temores de que venía en ciernes otra crisis de la deuda griega.Las esperanzas de un acuerdo que permitiría el desembolso de más fondos se esfumaron en semanas recientes debido a desacuerdos entre Grecia y los acreedores. Ello provocó temores en los mercados de que resurgiría la crisis de deuda de Grecia y la tasa de interés en los bonos de Grecia de dos años aumentó a 10%.Grecia depende de sus socios en la eurozona para pagar sus deudas. Tiene un pago pendiente para julio y sin nuevos préstamos podría verse obligada a declararse en bancarrota y abandonar el euro. Agregar a favoritos unión europea

grecia

reformas

consulta