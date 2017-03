Un agresor no cambia: Semujer Gema Gallegos

Agregó también que son los hombres quienes mayormente ejercen violencia sobre las mujeres.



La funcionaria municipal estatal remarcó que estadísticamente está demostrado que la mayoría de las personas que ejercen violencia contra las mujeres no cambia.



Explicó que en muchas ocasiones, las féminas que sufren violencia tienen la esperanza de que cambie y la situación no se repita, porque antes no la trató así, porque antes tuvo una relación y luego cambió, se volvió violentó.



“Ellas creen que va a cambiar, pero no lo hacen , porque no es como atender una gripe, para que cambie la situación se debe atender psicologicamente”, expuso.



Feria para la mujer

En el Centro de Desarrollo Comunitario ubicado en la colonia Patria y Libertad se realizó una Feria para la mujer en el medio rural.



El objetivo de esta actividad fue dar a conocer y prestar los servicios que ofrecen dependencias para las mujeres.



En esta ocasión participaron las Secretaría de Salud, Economía, del Campo, de la Mujer y Sedesol, quienes atendieron y orientaron a las interesadas.



