Un error, el clima antiempresa Luis Enrique Mercado

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Se ha llegado al extremo, se sospecha que por parte de un Secretario de Estado, de afirmar que el peor pecado del exgobernador Genaro Borrego fue traer al Estado la planta de la Cervecería Modelo.

No es gratuito que Zacatecas sea un mar de pobreza en un océano de prosperidad.



Una de las principales razones es que no se han generado suficientes empleos porque en el Estado no hay suficientes empresas que los generen.



Hemos caído en un tremendo círculo vicioso: el principal generador de empleos es el gobierno; pero como no le alcanza el dinero para pagar tantos salarios, trata de cobrar impuestos a las pocas empresas que existen.



De la buena intención de romper ese círculo vicioso nace la idea del gobierno de Alejandro Tello de crear un impuesto ecológico, que la Federación no dejará pasar por aquello de que no hay que regresar a los tiempos donde en cada Entidad había un sinnúmero de gravámenes que formaban un monumental desorden tributario.



Por más que hoy por hoy, a la sociedad zacatecana las empresas se le figuren como encarnación diabólica, la verdad es que Zacatecas necesita muchas empresas que generen empleos.

Ese ha sido el éxito de Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, el océano de prosperidad que nos rodea. Han atraído empresas que generen empleos.



A Zacatecas le urge una agenda de competitividad que le permita fomentar y atraer inversiones; seguir esa agenda a lo largo de los sexenios y reorientar las funciones: el gobierno, gobierna; las empresas, generan empleos.

Hasta el jueves, aquí mismo.



luemer@gmail.com Hasta ahora, el único resultado real del impuesto ecológico ha sido el surgimiento en Zacatecas de un clima antiempresarial que nos puede llevar a una crisis peor de la que tenemos.Se ha llegado al extremo, se sospecha que por parte de un Secretario de Estado, de afirmar que el peor pecado del exgobernadorfue traer al Estado la planta de la Cervecería Modelo.No es gratuito que Zacatecas sea un mar de pobreza en un océano de prosperidad.Una de las principales razones es que no se han generado suficientes empleos porque en el Estado no hay suficientes empresas que los generen.Hemos caído en un tremendo círculo vicioso: el principal generador de empleos es el gobierno; pero como no le alcanza el dinero para pagar tantos salarios, trata de cobrar impuestos a las pocas empresas que existen.De la buena intención de romper ese círculo vicioso nace la idea del gobierno dede crear un impuesto ecológico, que la Federación no dejará pasar por aquello de que no hay que regresar a los tiempos donde en cada Entidad había un sinnúmero de gravámenes que formaban un monumental desorden tributario.Por más que hoy por hoy, a la sociedad zacatecana las empresas se le figuren como encarnación diabólica, la verdad es que Zacatecas necesita muchas empresas que generen empleos.Ese ha sido el éxito de Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, el océano de prosperidad que nos rodea. Han atraído empresas que generen empleos.A Zacatecas le urge una agenda de competitividad que le permita fomentar y atraer inversiones; seguir esa agenda a lo largo de los sexenios y reorientar las funciones: el gobierno, gobierna; las empresas, generan empleos.Hasta el jueves, aquí mismo. Agregar a favoritos opinión

impuesto

zacatecas

empresarios