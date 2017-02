Un fantasma recorre el mundo, el fantasma de desempleo J. Luis Medina Lizalde

Desde el remotísimo pasado, cada invento del hombre ha significado la cancelación de rutinas de trabajo y la aparición de otras, eso podemos decir de la invención de la rueda y de la imprenta, de la máquina de vapor y de la inteligencia artificial.

La diferencia con épocas pasadas es que ahora la velocidad del progreso tecnológico es muy intensa y los ciclos de vigencia son más cortos.

En estos momentos se anticipa una formidable revolución en los transportes de carga y de personas.

En San Francisco, California, la empresa Uber experimenta con servicios de taxis sin conductor y eso mismo sucede en París en un tramo entre dos estaciones ferrocarrileras que cubren el servicio que cubre la distancia entre ambas, mediante pequeñas unidades de pasajeros sin piloto. Los drones revolucionan la vigilancia de las grande ciudades, la supervisión y fotografía aéreas el transporte de carga y se anuncian para entrar en operación como transporte vehicular terrestre y aéreo en la Ciudad de Dubai.

En Singapur se enorgullecen de los robots que ejecutan complejas operaciones quirúrgicas aún con la supervisión de médicos humanos.

Un factor que determina que ahora las inversiones mineras derramen menos riqueza a su alrededor que cuando los españoles colonizaban el país es que la tecnología les permite prescindir de muchos brazos humanos, muchas tareas que antes desarrollaban los trabajadores ahora son quehaceres de la automatización, quien visite las entrañas de la mina “Peñasquito” entenderá el significado de lo que aquí se asienta.

Muchos políticos han encontrado en el extranjero al chivo expiatorio de sus males para explotar a su favor las emociones derivadas, así se hizo durante la dictadura de Porfirio Díaz cuando los chinos eran percibidos por la población, particularmente en el norte, como una amenaza al grado tal que segmentos de la División Del Norte les daban un trato particularmente cruel. Así sucedió con la arruinada Alemania de los años treinta del siglo 20 cuando Hitler encontró en los judíos a los causantes de los males de su pueblo.



La astucia de la ignorancia

Donald Trump hizo lo mismo. Persuadió a los obreros blancos de la supuesta amenaza representada por la inmigración y los convirtió en el sostén principal de su campaña y de paso contagió el mismo temor de perder empleo al 30% de inmigrantes ya asimilados. Para ello simplemente se valió de lo obvio, es decir de que los inversionistas van donde hay ganancia y esta ha estado en países con bajísimos salarios como el nuestro, pero la permanente fuente de cancelación de empleos hoy más vigorosamente que en el pasado es la revolución tecnológica en curso.

¿Qué harán los Donald Trump con esa realidad? ¿Convocarán a destrozar los progresos tecnológicos como lo hicieron los exaltados obreros ingleses como reacción a la revolución industrial? Pronto quedarán evidenciados los promotores del odio racial como lo que son, charlatanes de la historia.

A los dueños del capital les vale un comino si la gente tiene empleo, solo los gobernantes con vocación de lacayo presentan a los inversionistas como generosos creadores de empleo y no como contratistas de la mano de obra que necesitan, mismos que el día que les sea posible sustituir trabajadores por robots con ganancia lo harán sin miramientos, pero hay un límite: las máquinas, los robots y los drones no compran lo que se puede producir y transportar con máquinas , drones y robots.

Actualmente se ensayan varias respuestas a la contracción del mercado laboral como efecto de la robotización y expansión espectacular de la inteligencia artificial, en alguna ciudad de Suecia se experimenta la jornada de seis horas, pero la propuesta que en lo personal más me impresiona es la de Carlos Slim cuando sostiene que la respuesta adecuada es reducir a tres días de la semana los días laborables para que el resto sea dedicado a comprar, viajar, hospedarse, consumir etcétera.





Presente

A corto plazo no tenemos otra vía que la inversión pública en gran escala para crear muchos empleos, aunque solo será paliativo temporal si persistimos en un sistema educativo, donde de cada 100 que ingresan a primaria concluyen licenciatura menos de ocho.

En un mundo inmerso en la vorágine tecnológica debemos revalorar la educación humanística y científica como la más confiable estrategia para hacernos respetar como Nación amistosa y abierta al mundo pero Soberana. Eso no se conseguirá mientras la UNAM admita a menos de10 de cada 100 que tocan a sus puertas. Educar es hacer Patria, como enseñó Vasconcelos.



