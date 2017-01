Un hombre agrede a su mujer y a este lo golpea su hija Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El hombre fue detenido tras la golpiza a su mujer, pero no se interpuso denuncia. (Archivo)



A la 1:30 de la mañana vecinos de la calle mencionada llamaron al 911 e informaron que escuchaban gritos que provenían del interior de una casa.



Para investigar que acontecía, elementos de la Dirección de Seguridad Pública (DPM) se movilizaron al lugar y, tras llegar, fueron abordados por una mujer, quien dijo que su padre le había pegado a su madre.



La afectada tenía la boca y barbilla hinchada y morada debido a la golpiza que le propinó su pareja.



Asustada, la hija de ambos informó que al ver que su papá no dejaba de golpear a su mamá, ella le pegó con un martillo en la cabeza ocasionándole una lesión.



El golpeador fue arrestado por los uniformados para dejarlo internó en los separos, por parte de las afectadas se negó a recibir atención médica así como a interponer su denuncia ante el Ministerio Público.



redaccion@imagenzac.com.mx FRESNILLO.- Durante las primeras horas de este jueves, el 911 recibió el reporte de un caso de violencia intrafamiliar en la calle República del Perú de la colonia Las Américas.A la 1:30 de la mañana vecinos de la calle mencionada llamaron al 911 e informaron que escuchaban gritos que provenían del interior de una casa.Para investigar que acontecía, elementos de la Dirección de Seguridad Pública (DPM) se movilizaron al lugar y, tras llegar, fueron abordados por una mujer, quien dijo que su padre le había pegado a su madre.La afectada tenía la boca y barbilla hinchada y morada debido a la golpiza que le propinó su pareja.Asustada, la hija de ambos informó que al ver que su papá no dejaba de golpear a su mamá, ella le pegó con un martillo en la cabeza ocasionándole una lesión.El golpeador fue arrestado por los uniformados para dejarlo internó en los separos, por parte de las afectadas se negó a recibir atención médica así como a interponer su denuncia ante el Ministerio Público. Agregar a favoritos zacatecas

fresnillo

seguridad

golpiza