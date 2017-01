​Un hombre causa pánico en Guadalupe al detonar arma de fuego Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

Los hechos ocurrieron en el Barrio de La Purísima.



Los hechos ocurrieron en el Barrio de La Purísima. (Imagen) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







En el reporte, la tarde de este domingo, se dio aviso a las autoridades sobre la presencia de un joven de aproximadamente 30 años, que se encontraba intimidando a los habitantes de la calle del mismo nombre, la cual se ubica a un costado de la vialidad Arroyo de la Plata.



Vecinos del lugar comentaron que el sujeto detonó al aire en varias ocasiones lo que según afirman era un arma de fuego larga por lo fuerte del estruendo; asimismo, los casquillos dañaron a dos vehículos que se estaban estacionados cerca del lugar.



Asimismo, aseguraron que esta persona también radica en dicha colonia, y que no es la primera vez que se encuentra en ese estado, además de provocar a la gente que se topa en la calle.



Al sitio de los hechos acudieron elementos de distintas corporaciones de seguridad, donde acordonaron la calle y personal pericial realizó el peritaje correspondiente, donde halló por lo menos dos casquillos percutidos.



Sin embargo, hasta el momento se desconoce si el responsable pudo ser detenido, ya que las autoridades aún no confirmaron esta acción, ya que algunos testigos mencionaron que ingresó a su domicilio donde se encuentra resguardado, se espera la corroboración oficial en el transcurso del día.



redaccion@imagenzac.com.mx GUADALUPE.- Momentos de pánico vivieron algunos vecinos del Barrio de La Purísima en el centro de Guadalupe, cuando un hombre amenazó a varios transeúntes con arma de fuego además de disparar al aire en un par de ocasiones, posiblemente bajo los efectos de alguna droga.En el reporte, la tarde de este domingo, se dio aviso a las autoridades sobre la presencia de un joven de aproximadamente 30 años, que se encontraba intimidando a los habitantes de la calle del mismo nombre, la cual se ubica a un costado de la vialidad Arroyo de la Plata.Vecinos del lugar comentaron que el sujeto detonó al aire en varias ocasiones lo que según afirman era un arma de fuego larga por lo fuerte del estruendo; asimismo, los casquillos dañaron a dos vehículos que se estaban estacionados cerca del lugar.Asimismo, aseguraron que esta persona también radica en dicha colonia, y que no es la primera vez que se encuentra en ese estado, además de provocar a la gente que se topa en la calle.Al sitio de los hechos acudieron elementos de distintas corporaciones de seguridad, donde acordonaron la calle y personal pericial realizó el peritaje correspondiente, donde halló por lo menos dos casquillos percutidos.Sin embargo, hasta el momento se desconoce si el responsable pudo ser detenido, ya que las autoridades aún no confirmaron esta acción, ya que algunos testigos mencionaron que ingresó a su domicilio donde se encuentra resguardado, se espera la corroboración oficial en el transcurso del día. Agregar a favoritos guadalupe

la purisima

droga

arroyo de la plata