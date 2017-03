Un hombre en estado de ebriedad ocasiona carambola en el boulevard López Mateos Redacción

Transcurrían las 3:25 de la tarde y la circulación hacia Guadalupe era fluida, sin embargo, en un instante cambió el transitar de decenas de automovilistas, siendo una carambola lo que afectaba el paso.



La situación se convirtió en drama, luego de que una mujer que viajaba en una de las unidades participantes, se comenzara a convulsionar tras el golpe recibido.



El percance se originó cuando un hombre en estado etílico que conducía una Windstar gris, placas ZDG 833 A, al quitar la vista del frente, chocó a velocidad inmoderada a un Chevrolet Sonic negro matrícula ZDE 228 F, en el que viajaba una pareja que resultó ilesa.



El golpe tuvo la fuerza suficiente para proyectarlos contra el de adelante que era un Aveo blanco con logotipos del DIF de Apozol en el que viajaba una familia con dos menores que se dirigía a la Unidad de Emergencias Médicas (Uneme) de Oncología cerca de la 11 Zona Militar en Guadalupe.



El impacto que recibieron, provocó que la mujer se pegara contra el parabrisas y se comenzara a convulsionar, según explicaron las otras personas involucradas.



Ella fue atendida por los cuerpos de emergencia y traslada rápidamente por los cuerpos de socorro a un hospital para una revisión completa.



No obstante, el hecho no iba a terminar ahí, puesto que, el conductor de la camioneta se bajó y cruzó a pie hacia la avenida López Velarde para fugarse y en ese instante, el chofer del Sonic lo persiguió.



Aunque ya le había sacado ventaja, algunos civiles le dijeron por dónde había huido hasta que dio con él y lo detuvo para entregarlo a las autoridades que se lo llevaron detenido en estado de ebriedad.



Su camioneta quedó detenida con todo y la evidencia de bebidas embriagantes, mientras que las aseguradoras de los otros vehículos respondieron por sus clientes.



