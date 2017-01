Un hoyo no se tapa con tierra de otro Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Se dice que ante el encarecimiento de los productos de la canasta básica, el gobierno importará alimentos para venderlos a los precios que tenían antes del gasolinazo.



¿Acaso para traerlos de donde estén, se usarán vehículos que no quemen combustibles fósiles?



Es decir, se sube el precio de la gasolina debido a los costos en los mercados internacionales, luego se elevan los precios del gas, la luz, el agua y los comestibles, y ahora se menciona que para contrarrestar las alzas de lo que a comestibles se refiera, amenazan con importarlos en cantidad suficiente para frenar el alza.



Es decir, para recuperar el costo de los hidrocarburos se venden más caros, para luego gastar lo recuperado en comprar comida para comercializarla a menor precio.



Solo falta que las autoridades digan lo que en su tiempo manifestó el expresidente Vicente Fox: ¿para qué se preocupan los pobres por la gasolina cara, si ni carro tienen?



¿Otro venezuelazo?



¡La gasolina es importada de los Estados Unidos¡



¿Qué pasará si de un momento a otro, el nuevo presidente de los Estados Unidos, (el insolente Trump), decide congelar la exportación de combustible a México?



Paralizaría al país en menos de una semana y entonces sí, los únicos ricos serían los que tienen comida y agua, los demás se lanzarían al saqueo, a la barbarie, al crimen.



Bien sabe el energúmeno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tiene los ases en la mano.

Lo malo es que no hay para dónde voltear, ni para dónde correr y ya ni del Himno Nacional sacaremos fuerzas para luchar, aunque diga: “Mexicanos al grito de guerra”.



¿Con qué?... ¡Con resorteras!



Se dice, se comenta, se sospecha y casi se asegura, que Enrique Peña Nieto obtuvo los suficientes votos del Congreso para autorizar la Reforma Energética, a través de los “cañonazos Obregonistas”, solo que ya no fueron de 50 mil pesos, como en el pasado, sino de cientos de millones como en el presente.



Ahora a quien le achacan todas las culpas es a Peña Nieto; algunos porque no saben que los responsables indirectos son los diputados, otros porque aun cuando están enterados sobre quién cae la responsabilidad, se hacen tontos para “jalar” a otros más tontos a luchar por un problema del cual no conocen sus orígenes.



Los grandes consorcios automovilísticos fabricantes de carros de lujo, como Mercedes Benz y BMW, lo pensarán dos vece antes de invertir en un país que tiene déficit de gasolina y ante los precios de sus autos, pues los ciudadanos preferirán las unidades de cuatro o tres cilindros.



Por otro lado tienen la amenaza de Trump de subir los aranceles a los autos que se fabriquen en México, en consecuencia el costo de lo fabricado en el vecino país del norte, será más alto y repercutirá en las probables ventas.



Por otra parte, debe mencionarse que el alto consumo de la gasolina y el pago de la misma se ha disparado por los grupos delincuenciales, que extraen el combustible en enormes cantidades, “ordeñando” los ductos de Pemex y con sus derrames contaminan enormes áreas de producción agrícola en otro daño irreversible.



Esto es algo que el Gobierno Federal no ha podido evitar, debido a que las fuerzas nacionales, vigilan el territorio para evitar el trasiego de drogas, mientras que algunos estados del vecino país del norte, ya están comercializando la mariguana en forma legal.



Ahora la preocupación de muchos mexicanos, es conocer a ciencia cierta, si el precio de la cerveza en botes, barriles o botellas, también subirá de precio.



redaccion@imagenzac.com.mx Un hoyo no se tapa con tierra de otro, tampoco un error se soluciona con otro error y esto es lo que ha sucedido con el problema del incremento de precio de la gasolina.Se dice que ante el encarecimiento de los productos de la canasta básica, el gobierno importará alimentos para venderlos a los precios que tenían antes del gasolinazo.¿Acaso para traerlos de donde estén, se usarán vehículos que no quemen combustibles fósiles?Es decir, se sube el precio de la gasolina debido a los costos en los mercados internacionales, luego se elevan los precios del gas, la luz, el agua y los comestibles, y ahora se menciona que para contrarrestar las alzas de lo que a comestibles se refiera, amenazan con importarlos en cantidad suficiente para frenar el alza.Es decir, para recuperar el costo de los hidrocarburos se venden más caros, para luego gastar lo recuperado en comprar comida para comercializarla a menor precio.Solo falta que las autoridades digan lo que en su tiempo manifestó el expresidente Vicente Fox: ¿para qué se preocupan los pobres por la gasolina cara, si ni carro tienen?¿Otro venezuelazo?¡La gasolina es importada de los Estados Unidos¡¿Qué pasará si de un momento a otro, el nuevo presidente de los Estados Unidos, (el insolente Trump), decide congelar la exportación de combustible a México?Paralizaría al país en menos de una semana y entonces sí, los únicos ricos serían los que tienen comida y agua, los demás se lanzarían al saqueo, a la barbarie, al crimen.Bien sabe el energúmeno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tiene los ases en la mano.Lo malo es que no hay para dónde voltear, ni para dónde correr y ya ni del Himno Nacional sacaremos fuerzas para luchar, aunque diga: “Mexicanos al grito de guerra”.¿Con qué?... ¡Con resorteras!Se dice, se comenta, se sospecha y casi se asegura, que Enrique Peña Nieto obtuvo los suficientes votos del Congreso para autorizar la Reforma Energética, a través de los “cañonazos Obregonistas”, solo que ya no fueron de 50 mil pesos, como en el pasado, sino de cientos de millones como en el presente.Ahora a quien le achacan todas las culpas es a Peña Nieto; algunos porque no saben que los responsables indirectos son los diputados, otros porque aun cuando están enterados sobre quién cae la responsabilidad, se hacen tontos para “jalar” a otros más tontos a luchar por un problema del cual no conocen sus orígenes.Los grandes consorcios automovilísticos fabricantes de carros de lujo, como Mercedes Benz y BMW, lo pensarán dos vece antes de invertir en un país que tiene déficit de gasolina y ante los precios de sus autos, pues los ciudadanos preferirán las unidades de cuatro o tres cilindros.Por otro lado tienen la amenaza de Trump de subir los aranceles a los autos que se fabriquen en México, en consecuencia el costo de lo fabricado en el vecino país del norte, será más alto y repercutirá en las probables ventas.Por otra parte, debe mencionarse que el alto consumo de la gasolina y el pago de la misma se ha disparado por los grupos delincuenciales, que extraen el combustible en enormes cantidades, “ordeñando” los ductos de Pemex y con sus derrames contaminan enormes áreas de producción agrícola en otro daño irreversible.Esto es algo que el Gobierno Federal no ha podido evitar, debido a que las fuerzas nacionales, vigilan el territorio para evitar el trasiego de drogas, mientras que algunos estados del vecino país del norte, ya están comercializando la mariguana en forma legal.Ahora la preocupación de muchos mexicanos, es conocer a ciencia cierta, si el precio de la cerveza en botes, barriles o botellas, también subirá de precio. Agregar a favoritos jerez

gasolinazo

incrmentos

hoyo

tierra