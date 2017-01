Un Hugo Chávez hecho en México para la TV Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El actor Andrés Parra, protagonista de la serie El Comandante sobre el fallecido mandatario venezolano, explica que talento nacional fue el que realizó la caracterización de su personaje



El actor colombiano aseguró a Excélsior que la mitad de este éxito se lo debe a un equipo de artistas mexicanos que le dieron imagen, forma y vida a este personaje inspirado en Chávez. En el proceso creativo estuve acompañado del equipo de Carla Tinoco junto a caracterizadores mexicanos muy importantes”, expreso vía telefónica desde Colombia.

El actor compartió que una de sus prioridades para aceptar el proyecto fue saber quién tendría a cargo la caracterización, pues de eso dependía la mitad del éxito de la serie. Así que quedó muy satisfecho cuando supo que sería Tinoco, quien formó parte de producciones como La leyenda del zorro y Apocalypto.

Antes de rodar esta serie viajé a México unas cuatro veces. Ahí se gestó a Chávez, el personaje de la serie. Allá se hicieron las pelucas, el diseño de maquillaje, se sacó el molde, se trabajaron las prótesis y eso se lo trajeron a Colombia, junto con Carla y un muchachito que queremos mucho al que le decimos Jarrito, y acá los acompañó otro grupo de diez colombianos que hicieron el maquillaje y la caracterización. Este Chávez se hizo en México”, expresó el actor.



Jarrito y una chica colombiana, Laura Villegas, se dedican sólo a mí y Carla es como la patrona que está al tanto de todas las caracterizaciones, incluyendo la de otro personaje histórico que tenemos, Fidel Castro, de quien también diseñó esa caracterización”, adelantó.

Parra, a quien conocemos por darle vida a Pablo Escobar en la serie El patrón del mal, compartió que el proceso de caracterización al que se somete día a día es pesado y ahora que graba la fase en la que sufre de cáncer, lo es aún más.

Son varias etapas del personaje. Lo tomo cuando tiene 21 años hasta la muerte. En todas se ha echado mano de la peluca, la verruga en la frente, pupilentes oscuros, el color de piel, porque hay que pintar brazos, manos, cuello, orejas, cabeza, todo, dependiendo la etapa en la que esté se juega con los claros y las sombras. En la nariz me meten algodones para ensancharla y en los dientes me pintan una línea negra para dar el efecto de separación en la parte inferior”, explicó.



Lo que empezamos a hacer es la etapa del cáncer y esa sí que está sumamente pesada: son tres horas de caracterización y es realmente insoportable”, comentó.

BUSCÓ SU SIGNO ZODIACAL



La otra mitad en la creación de este personaje corrió a cargo del propio actor, quien tiene un sistema peculiar para elegir y dar vida a sus personajes. Conté con la fortuna de tener mucho más tiempo para prepararlo. Utilicé un método que a mí me ha funcionado mucho que es partir del signo zodiacal del personaje. En este caso es Leo. Si es un personaje de ficción, me fijo en las características que pide la sicología para asignarle un signo y partir de ahí prepararlo. Para mí, la fecha de nacimiento, el signo zodiacal y la edad de los personajes son muy importantes”, aseveró Parra.

También hizo una investigación exhaustiva que incluyó conferencias y entrevistas con reporteros e historiadores, lectura de libros, identificación de momentos históricos con rasgos del personaje, conocimiento de la historia de Venezuela y Simón Bolívar, así como escuchar día y noche la voz Hugo Chávez y estudiar sus movimientos corporales y ademanes, proceso con el que el actor se llevó una gran sorpresa. Tenía la sensación de que era un presidente muy polémico y aparentemente ignorante, porque era muy ‘chabacano’ (sic). En el momento que hago la investigación me encontré con un tipo de un nivel cultural muy amplio y profundo y que conste que no consulté ni a sus familiares, ni amigos, para no radicalizar las opiniones. Eso no le hacía ningún bien a mi investigación. Le pregunté a actores venezolanos y todos coincidieron en que tenía un imán y una potencia muy rara”, relató.

En este descubrimiento encuentró el mayor desafío. Lo más complicado es interpretar a un personaje que es mejor actor que yo. Eso tiene su nivel de complejidad. Él cantaba, bailaba, declamaba, tocaba instrumentos, era cuentero y cuenta chistes. Eso en un político es raro”, opinó.



Es un personaje muy completo. A nivel actoral transitó por muchos lugares y eso lo agradezco muchísimo. Encontré a diez Chávez distintos y eso es muy interesante, son personajes inagotables. Me ha sorprendido en carisma, manejo de los medios y la parte comunicativa”, dijo.

Sin embargo, ¿por qué un colombiano interpreta al mandatario venezolano? Andrés Parra respondió. En este momento ningún actor venezolano podría enfrentarse a interpretar a Chávez sin tener un sesgo. A Chávez lo tiene que realizar Gael García, Ricardo Darín, Javier Cámara o cualquier actor de otra parte del mundo, hasta un africano, un irlandés, pero para un venezolano es imposible. La relación que tienen es completamente visceral, no sería objetivo y así no funciona”, explicó.

Parra aseguró que la serie no pretende cambiar la posición política, sino mostrar hechos históricos. Vean la serie y al final saquen sus conclusiones. Va a servir para que perdamos un poco la ingenuidad, al menos a mí así me ha funcionado. La ingenuidad frente al mundo de la política, no tiene ningún otro propósito, ni lo glorificamos, ni lo crucificamos, eso es una posición muy facilista”, concluyó.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Aun antes de su estreno, la serie El comandante captó la atención del público por el gran parecido físico de su protagonista, el actor Andrés Parra, como el mandatario Hugo Chávez, presidente de Venezuela de 1999 a 2013, en quien gira esta historia.El actor colombiano aseguró a Excélsior que la mitad de este éxito se lo debe a un equipo de artistas mexicanos que le dieron imagen, forma y vida a este personaje inspirado en Chávez.El actor compartió que una de sus prioridades para aceptar el proyecto fue saber quién tendría a cargo la caracterización, pues de eso dependía la mitad del éxito de la serie. Así que quedó muy satisfecho cuando supo que sería Tinoco, quien formó parte de producciones como La leyenda del zorro y Apocalypto.Parra, a quien conocemos por darle vida a Pablo Escobar en la serie El patrón del mal, compartió que el proceso de caracterización al que se somete día a día es pesado y ahora que graba la fase en la que sufre de cáncer, lo es aún más.La otra mitad en la creación de este personaje corrió a cargo del propio actor, quien tiene un sistema peculiar para elegir y dar vida a sus personajes.También hizo una investigación exhaustiva que incluyó conferencias y entrevistas con reporteros e historiadores, lectura de libros, identificación de momentos históricos con rasgos del personaje, conocimiento de la historia de Venezuela y Simón Bolívar, así como escuchar día y noche la voz Hugo Chávez y estudiar sus movimientos corporales y ademanes, proceso con el que el actor se llevó una gran sorpresa.En este descubrimiento encuentró el mayor desafío.Sin embargo, ¿por qué un colombiano interpreta al mandatario venezolano? Andrés Parra respondió.Parra aseguró que la serie no pretende cambiar la posición política, sino mostrar hechos históricos. Agregar a favoritos hugo chávez

tv

personaje

serie