Al menos 3 muertos por ataque con auto y cuchillo en Londres 

Las autoridades investigan los ataques como un incidente terrorista que dejó al menos 20 heridos. Algunos de los lesionados eran estudiantes de una secundaria francesa, informó el primer ministro de Francia.



El nivel de amenaza de terrorismo internacional en el Reino Unido ya era severo. El miércoles fue el primer aniversario del atentado suicida en el aeropuerto y metro de Bruselas, en el que murieron 32 personas. Y los últimos eventos copiaron los ataques con vehículos en Berlín y Niza, Francia. Ningún grupo se responsabilizó de inmediato por los atentados y no está claro si hubo más de un atacante.



La primera ministra Theresa May, a quien se evacuó del edificio en cuestión de minutos, encabezará una reunión de la comisión de emergencias del gobierno. El comandante de la policía de Londres, B.J. Harrington, dijo que se realiza una investigación antiterrorismo total.



El incidente en Londres se desarrolló a la vista de algunos de los lugares más turísticos de la ciudad, incluyendo el London Eye, una enorme rueda de la fortuna desde donde se ve gran parte de la capital. El juego mecánico dejó de operar y videos muestran que las cabinas estaban llenas de testigos que vieron el arribo de policías y personal médico al puente, que se ubica al norte del Big Ben y el Parlamento, dos lugares icónicos de la ciudad.



"A lo largo de todo el puente había personas en el suelo", dijo a Sky News, Richard Tice, uno de los testigos. El Servicio de Ambulancias de Londres dijo que atendió a por lo menos 10 personas en el lugar y agentes portuarios indicaron que se rescató a una mujer del Río Támesis, lesionada pero con vida.



Collen Anderson, del Hospital St. Thomas, dijo que una mujer falleció y había alrededor de una docena de lesionados.



"Había algunos con heridas menores, otras eran catastróficas. Hay heridos que pueden salir caminando, otros sufren lesiones que les cambiarán la vida", aseguró.



londres

mundo

terrorismo