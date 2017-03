​Un pelo enmarañado de ideas Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía)



Un niño que no había nacido como la mayoría de nosotros.



Sus compañeros se burlaban de él; hacían bromas que a mamá enfadaban.



Durante la clase desafiaba al maestro, lo que en ese tiempo era una gran ofensa: “¿Por qué la luz? ¿Por qué el frío?” Y el gis de la pizarra rodó mil años luz de ese momento crucial; es decir: ¿si la oscuridad es ausencia de luz? ¿Y, el frío ausencia de calor?



Hablamos de Albert Einstein cuando era niño.



Un ser humano capaz de romper las adversidades de su tiempo, los enigmas científicos a su corta edad... y no esperó a ser adulto para lograrlo.



El padre de la Relatividad y de la Física es tu amigo.



Quiere aprender y jugar contigo.



redaccion@imagenzac.com.mx Ese alumno de pelo enmarañado y ojos extraviados en la inmensidad, parecía ausente y como mirando el futuro.Un niño que no había nacido como la mayoría de nosotros.Sus compañeros se burlaban de él; hacían bromas que a mamá enfadaban.Durante la clase desafiaba al maestro, lo que en ese tiempo era una gran ofensa: “¿Por qué la luz? ¿Por qué el frío?” Y el gis de la pizarra rodó mil años luz de ese momento crucial; es decir: ¿si la oscuridad es ausencia de luz? ¿Y, el frío ausencia de calor?Hablamos de Albert Einstein cuando era niño.Un ser humano capaz de romper las adversidades de su tiempo, los enigmas científicos a su corta edad... y no esperó a ser adulto para lograrlo.El padre de la Relatividad y de la Física es tu amigo.Quiere aprender y jugar contigo. Agregar a favoritos amonite

divulgación científica

cuentos

albert einstein