Un programa piloto, la venta de carne a bajo costo en Río Grande 

Héctor González, enlace de la Congregación Mariana Trinitaria en Río Grande, confirmó que no habrá apoyos para este año.



Al ser abordado por Imagen sobre las solicitudes de carne a bajo precio, explicó que no podía dar datos precisos, pero aclaró que se malinterpretó el programa y que es piloto, que no se concretará este año.



Al solicitar información directamente a la CMT, se explicó que se trata de un programa en restructuración, el cual busca acercar la proteína animal a las familias de escasos recursos.



De igual forma, se especificó que el mínimo de abastecimiento era de 2 toneladas, cifra que no se alcanzó y por esa razón se reformularía para que la gestión se pueda realizar con éxito.



La iniciativa tuvo una buena respuesta por parte de la ciudadanía, pero causó la indignación de los tablajeros, quienes vieron esta medida como una competencia insana.



