Un quemón al rector de la UAZ  

El director Miguel Ángel Díaz Acuña –dicen los lenguaraces- lo habría convocado para “que se dé un quemón”. Y es que nunca en la historia del Tec de Tlaltenango, y de la educación superior estatal, se había graduado una generación tan numerosa: 133 ingenieros de cinco especialidades: gestión empresarial, sistemas computacionales, administración, electromecánica e industrial. Y lo más trascendente es que la mayoría egresa con oferta de trabajo. Los nuevos profesionistas tendrían empleo en Aguascalientes y Jalisco.



De pesadilla

El diputado federal Francisco Escobedo rinde mañana su primer informe legislativo. Al veterano priísta le han tocado temas de pesadilla durante su primer año en San Lázaro. Y es que participa en las comisiones de Seguridad Pública (y crimen organizado) y Relaciones Exteriores (y la ladilla Donald Trump). Empero, lo más complicado es coordinar la bancada zacatecana con figuras de mírame y no me toques: Claudia Anaya, Araceli Guerrero y Benjamín Medrano. Al informe están invitados el gobernador Alejandro Tello y la plana mayor del PRI que encabezan Roberto Luévano, Luis Antonio Muñoz, Gustavo Uribe y Pepe Olvera.



Cojean del mismo pie

Es esquema de concesionar a un particular la administración del alumbrado público –destacan en el ayuntamiento de Guadalupe que preside Enrique Flores- es prácticamente igual al que utiliza, desde hace varios años, el gobierno perredista de Trancoso que encabeza Gloria Rosales. De manera tal, los diputados del PRD que coordina Santiago Domínguez no tendrían cara para pegar de gritos. Y es menos oscuro al que utilizó en 2007 en Zacatecas, rentando luminarias, Cuauhtémoc Calderón, en ese entonces gran figura del PAN, hoy cuadro distinguido de Morena. Así pues, las bancadas que manejan Carlos Sandoval y Luis Medina tampoco tienen solvencia política para acusar a Flores de alcalde neoliberal y privatizador.



Barrido y regado

El Centro SCT en Zacatecas encabezado por Bernardo Gutiérrez Navarro ordenó el barrido del boulevard Bicentenario –antes Tránsito Pesado-. A Alfonso Peschard nunca se le ocurrió esa nimiedad. Y esa vía, desde que la inauguraron el presidente Enrique Peña y Miguel Alonso, se empezó a convertir en un muladar. Dicen los enterados que Gutiérrez seguirá con el rescate de camellones, jardines y con la reposición luminarias y malla vandalizada.



28 amparos ecológicos

Revela Jehú Eduí Salas que fueron 26 empresas mineras y dos cerveceras las que promovieron juicio de amparo contra los impuestos ecológicos. Según el abogado, coordinador jurídico del gobierno, en tanto los jueces de distrito resuelven esos recursos, los inconformes deben pagar el gravamen aprobado por la Legislatura. De ganar el litigio, o de prosperar la controversia constitucional, la Sefin de Jorge Miranda tendría que devolverles su dinero. Tal como ocurrió con el fallido programa de registro estatal de coches extranjeros ilegales popularmente conocidos como “chocolates”.



Sin solvencia política

Priístas de viejo cuño del Cañón de Juchipila salen en defensa de Roberto Luévano. Y descalifican las acusaciones que hacen cuadros que se dicen desplazados e ignorados. La mayoría de los integrantes del grupo “Priístas de Corazón del Cañón de Juchipila” –afirman- son igual de perdedores que Hilda Ramos y Felipe Ibarra. Recuentan: José Luis Delgadillo perdió la presidencia de Moyahua con el PRD; Javier Espitia gobernó Mezquital y entregó el poder al PRD; Guillermo Quintero fue alcalde interino de Juchipila y perdió con el PAN; Irvin Novelo dirigió al PRI en Apozol y el PRD lo barrió. Así pues –resumen- carecen de solvencia política.



Barrido y regado

El miércoles próximo cierra el PRD su proceso de afiliación y reafiliación. Las metas a lograr fueron reinscribir a 40 mil militantes sadomasoquistas que han permanecido en el partido a pesar de todos los fracasos. Y afiliar a 20 mil camaradas nuevos. Todo indica que la nueva Nueva Izquierda, no la apolillada de Arturo Ortiz, acaudillada por Rafael Flores e Iván de Santiago, con más credibilidad que ninguna otra, reclutará a 15 mil de las 20 mil caras nuevas.



Amenaza velada

Armando Moreira jura que no busca permanecer al frente del SUTSEMOP. Impugnó a Miguel Ángel Toribio no para tumbarlo y quedarse él, sino porque las cosas –la convocatoria al congreso y la elección de Toribio- “se hicieron mal y la gente no lo merece”. Prueba de ello –aduce- es que las dos impugnaciones las promovió antes de la elección de Toribio. Anuncia Moreira que quizá para el próximo periodo, si sus simpatizantes lo apoyan, nuevamente busque dirigir al SUTSEMOP. Antes no.



