Un sismo en Filipinas deja 6 muertos y daña un aeropuerto

El terremoto, de magnitud 6,5, sacó a la gente de su cama el viernes por la noche en la provincia de Surigao del Norte. Su epicentro se ubicó unos 14 kilómetros (8 millas) al noroeste de la ciudad homónima de Surigao, con una profundidad relativamente baja de 10 kilómetros (6 millas), precisó Renato Solidum, del Instituto de Sismología y Vulcanología de las Filipinas.



Casi 100 réplicas se hicieron notar tras el sismo, indicaron funcionarios. Los centros de evacuación acogieron a muchos vecinos durante la noche, pero muchos volvieron a sus casas el sábado, indicó la secretaria de Servicios Sociales, Judy Taguiwalo, añadiendo que los funcionarios seguían evaluando los daños en la ciudad de Surigao y las localidades circundantes.



El sismo se debió a un movimiento de la Falla Filipina, que se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde suelen producirse temblores y erupciones volcánicas.



Al menos seis personas murieron, algunas de ellas tras ser golpeadas por escombros y otros objetos, dijo Gilbert Gonzales, funcionario provincial de respuesta a desastres. Otras 126 personas resultaron lesionadas en la ciudad de Surigao, a unos 700 kilómetros (430 millas) al sureste de Manila.



"Los rescatistas sacaron a un hombre atrapado por un muro derrumbado en su casa, pero murió y ya no lo llevaron a un hospital", dijo Gonzales por teléfono.



Imágenes emitidas por televisión mostraban la fachada de varios edificios muy agrietadas, con las ventanas rotas y toldos y escombros caídos sobre los automóviles estacionados en la calle. En un edificio, los equipos de rescate trataban de romper una losa derrumbada de concreto para comprobar si había gente atrapada debajo.



Las carreteras mostraban grietas visibles en la ciudad costera y un puente se derrumbó en una población cercana. Los equipos de emergencias buscaban posibles víctimas en una población llamada Poknoy, en la ciudad de 140.500 personas, indicaron las autoridades.



El aeropuerto de la ciudad se cerró de forma temporal debido a las profundas grietas en la pista de aterrizaje, señalaron responsables de aviación. Un importante puerto en el distrito de Lipata se cerró también brevemente mientras los ingenieros comprobaban la estabilidad de una carretera de acceso, dijo Gonzales.



"El temblor fue tan fuerte que apenas podía mantenerme de pie", dijo el guardia costero Rayner Neil Elopre a The Associated Press por teléfono.



