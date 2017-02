Una amenaza de suicidio desata el pánico en hospital turco AP

Medios turcos habían indicado antes que el hombre había tomado como rehenes a médicos y otros empleados del hospital de Cerrahpasa.



Sin embargo, Zekayi Kutlubay, jefe de médicos en el hospital, dijo que todo el personal había sido evacuado de la unidad de psiquiatría y que el sospechoso estaba solo. Agregó que los negociadores de la policía trataban de persuadirlo para que no se suicidara.



"Está solo en la sala", dijo Kutlubay a los reporteros afuera del hospital. "No hay una crisis de rehenes... Con la voluntad de Dios lo convenceremos".



El galeno detalló que el oficial estaba bajo tratamiento psiquiátrico desde hace dos años y que la policía le había confiscado su arma.



"El arma no es suya, pero desafortunadamente tiene una con él", agregó Kutlubay.



Turquía está en máxima alerta después de una serie de atentados, incluyendo un tiroteo en un club nocturno de Estambul en las celebraciones de Año Nuevo que dejaron 39 personas muertas.



pánico

amenazas

suicidio