Una apuesta por la educación Juan Francisco del Real Sánchez

Es inquietante como la moralidad se va aletargando, puede que sea una reacción hasta cierto punto natural acostumbrarse a recibir noticias negativas por los medios de comunicación, pero la verdad es que no se puede permitir que abusos, muertes e injusticias nos inmuten y no nos permitan actuar en consecuencia. El ser humano por naturaleza ayuda al prójimo, son las circunstancias de la vida las que hacen aprender de manera errónea a defenderse, a ver por si mismo y no por el bien común.



¿Qué se puede hacer sin tener que recurrir a la violencia para cambiar las cosas a nuestro a rededor? Si como sociedad se aspira a crecer y mejorar en lugar de destruir, la respuesta no es complicada: educación, y más específicamente la educación cívica, entendida no sólo como clases para aprender nuestro himno nacional, historia o temas que nos inculcan el amor a la patria; sino como una preparación que proporcione las herramientas para convivir dentro de una ciudad democrática, que faculte a los ciudadanos a participar en la toma de decisión, que oriente a las mentes jóvenes a distinguir entre lo justo e injusto.



John Kenneth Galbraith menciona que todas las democracias contemporáneas viven bajo el temor permanente a la influencia de los ignorantes, si analizamos esto nos daremos cuenta de tal aseveración; cómo se puede ser buen ciudadano y buen gobernante si no se educa desde un inicio a comunicarse correctamente, a argumentar eficazmente las demandas solicitadas, a respetar valores sociales, a ser tolerantes ante las opiniones y diferencias de los demás, pero sobre todo a prepararse para dar lo mejor de si mismo y para su país.



La educación previene y prepara a todo ciudadano para un futuro prometedor, se tiene que hacer valer éste derecho con las herramientas y condiciones necesarias para que sea efectiva y se puedan ver resultados; pueden no ser vistos a corto plazo pero es una inversión que hará la diferencia para todos. Dice Fernando Savater que esa capacidad de elegir, preferir y desechar es lo que precisamente debería intentar conseguir la educación cívica.



