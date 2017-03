Una burla y no menos Claudia Anaya

“Encuentra en México el FBI jersey de Tom Brady”. Después de una investigación encabezada por el FBI, el jersey que robaron a Tom Brady al concluir el triunfo de él y de su equipo en el Super Bowl 51, resultó como gran éxito de la máxima autoridad en investigación de EU que encontraron en nuestro país en posesión de un integrante de la prensa internacional, el muy codiciado jersey hurtado hace un mes.

De acuerdo a las autoridades, el jersey está valuado en 500 mil dólares, por lo que su desaparición está clasificada como delito grave de primer grado. ¿Nos encontramos ante la comisión de un delito? No lo niego, ¿ la autoridad tiene la obligación de esclarecer todos los delitos y hacer justicia? Ciertamente. ¿Dónde radica la crítica? En la priorización de la atención a los casos.

Todo parece indicar que este asunto fue prioritario de atención, según la información de la prensa, participaron en la búsqueda equipos de seguridad de la NFL, el FBI y el departamento de policía de Houston y“otras autoridades policiacas”.

Esta valiosa prenda se perdió apenas el mes pasado al concluir el Super Bowl 51 y ya lo encontraron, pero, ¿qué pasa con el esclarecimiento y sanción de tantos delitos que comparten México y EU? ¿cuántos casos de trata de personas, tráfico de armas, droga, pornografía infantil y otros han resuelto en el último mes? Será qué resuelven tantos que ya ni merecen la cobertura noticiosa que este caso ha tenido. Los otros dolorosos delitos y las víctimas de estos, siguen esperando valer 500 mil dólares...



