Una hoja en blanco Juan Carlos Ramos León

Después de sacudirse del pesado lastre de las sábanas que invitan a seguir paseándose por el mundo de los sueños y dar unos cuantos pasos hacia la bruma de la mañana, el contemplar cómo el sol comienza con toque artístico a pintar de los más bellos colores ese crudo cielo matinal que se cierne como una ola gigante sobre el campo todavía empapado de rocío, me hace pensar en todo lo que se me da la posibilidad de hacer y deshacer, de decir y de callar, y me doy cuenta de lo libre que soy y de lo que soy capaz de lograr si quiero.



En esa hoja en blanco sólo yo decido lo que escribo; nadie sujeta mi mano, por lo tanto, si me equivoco no puedo culpar a nadie y si acierto ese logro es solo mio y de nadie más. Y si alguna persona se acerca con la intención de escribir con su pluma y con su letra, cuento con la sabiduría de sugerirle que nos sentemos a platicar para tomar su punto de vista en cuenta y ser solo yo quien decida si polariza o no el mío propio.



Cada quien tiene su propio cuaderno. Cada quien escribe su propia historia o es libre de permitir que otros la escriban por él, pero hasta esa decisión de ceder a otro el timón de la propia vida es un renglón más escrito por uno mismo; no puede culparse a nadie, entonces, de hundir la nave si es que esta se fue a pique.



Es un hecho que cada día sale el sol; y que la decisión de qué hacer con las siguientes veinticuatro horas es sólo de uno mismo. Lo que sí es que el cuaderno es finito y no hay como llenarlo de buenas decisiones.



soyciudadanodeapie@gmail.com Agregar a favoritos opinión

