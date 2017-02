Una huelga sería catastrófica porque frenaría las gestiones: Rubén Ibarra Karina Navarrete

El académico recordó que este miércoles será el día en que se determinará el “estallamiento a huelga”, debido a los múltiples adeudos que heredó la presente administración.



“De acuerdo a nuestra consideración en estos momentos una huelga para nuestra universidad sería catastrófico porque frenaría las gestiones en la Ciudad de México y por su puesto a Zacatecas”, dijo.



Detalló que se está trabajando y gestionando para evitar una huelga, además de que la institución sigue trabajando en la acreditación de carreras como Nutrición y Enfermería, Maestrías, entre otras, que se verían afectadas en el caso de parar labores.



Respecto a la cuenta única con el ISSSTE, expresó que se está trabajando en una propuesta para presentarla por escrito este mismo miércoles al Sindicato del Personal Académico de la UAZ.



“Ya se hizo entrega de una respuesta al pliego petitorio, la semana pasada, el Comité de Huelga determinó que no fue satisfactoria o no es clara para sus intereses”, puntualizó.



Asimismo, Ibarra aseveró que no ha existido administración más clara y transparente en el uso de los recursos de la institución y de los subsidios.



“Se ve a los estudiantes muy preocupados por la universidad, porque no que está en juego es la universidad”, dijo.



Agregó que ya se cuenta con un “boquete” financiero debido al uso de 30 millones de pesos del recurso para este 2017, que se subsanarán con gestiones durante el año. “Nos da tiempo para realizar las gestiones, en un ambiente de tranquilidad”, explicó.



