Una lista diezmada; Osorio armó a la selección con lo que hay

La lista definitiva la integran 25 futbolistas, de los cuales, 11 militan en el futbol europeo y el resto en nuestro balompié.



La peculiaridad que tiene esta convocatoria es que “no cuenta” con elementos desequilibrantes, esos con picardía y buen toque, principalmente por que se encuentran lesionados o recién recuperados. Son los casos de Marco Fabián, Jesús Manuel Corona, Isaac Brizuela, Giovani dos Santos e Hirving Lozano.



Ante esta situación, Osorio se vio obligado a considerar, por ejemplo, a futbolistas como Luis Montes y Elías Hernández, ambos pertenecientes al León, pero con sentido futbolístico distinto; el primero es un volante ofensivo natural o media punta, y el segundo juega bien pegado a la banda, sobre todo por derecha. Afortunadamente tanto Montes como Hernández saben de lo que se trata vestir la casaca verde.



Pero debido a las bajas, México podría perder dinamismo en los siguientes compromisos.



En principio de cuentas, Lozano tiene como principal cualidad la velocidad y regate, ello le ha llevado a disputar cuatro partidos de eliminatoria a Rusia totalizando 151 minutos y un gol.



Dos Santos se lastimó en su último partido de liga con el Galaxy; por ahora suma en la actual eliminatoria 150 minutos, pero su desequilibrio, disparo de larga distancia y buen toque de pelota parada, lo hacen un jugador imprescindible.



Otro con grandes gestos técnicos es Marco Fabián de la Mora. El jugador del Eintracht Frankfurt recién se ha recuperado de una lesión de espalda y cadera, por lo que apenas comienza a sumar sus primeros minutos del año en la Bundesliga. Las magulladuras han evitado que el jugador nacido en Chivas exprese su mejor futbol con el Tri. Fabián apenas ha sumado en eliminatoria a Rusia 210 minutos.



Sin duda la ausencia que más pesa es la de Jesús Manuel Tecatito Corona, por lo menos los números así lo indican. El jugador del Porto ha acumulado 389 minutos y tres goles rumbo al próximo mundial.



Aunado a esto, Osorio y su equipo de trabajo se dieron el lujo, por ahora, de no llamar a algunos que se encuentran en gran nivel como Rodolfo Pizarro y Alan Pulido, ambos, jugadores de Chivas.



Pareciera que a Osorio no le convence Alan Pulido y opta por la seria inestabilidad por la que atraviesa Raúl Jiménez, quien con el Benfica, en lo que va del 2017, ha sumado apenas 44 minutos y no ha anotado gol.



México abrió el hexagonal con triunfo 2-1 en Estados Unidos y luego igualando 0-0 en Panamá, ambos en noviembre de 2016.



