Una vez más suman esfuerzos en el Punketón

El colectivo Espíritu Rebelde fue el encargado de organizar este evento, que desde 2000 arma un programa musical con fines altruistas.



Para ingresar al lugar, cada asistente entregó un juguete nuevo o la cantidad de 30 pesos para destinarlos a la misma causa.



Este año las localidades beneficiadas fueron La Blanca, Ojocaliente y Pinos, entre otras.



A lo largo de la trayectoria del festival de punk se han generado sonrisas el Día de Reyes en la mayoría de las colonias de la capital, así como en un gran número de municipios.



Karatevatos, Phenril , Lagañas, Dos-dos, Picnic y Divergencia fueron algunas de las bandas que dieron muestra del talento de la escena punk local.



Mientras que entre las bandas de otros estados que se unieron a la causa estuvieron Rash de Monterrey; Los Wornaut de San Luis Potosí; We Step Out, de Querétaro, y Baseball Furies de Durango.



Cabe destacar que los juguetes donados tuvieron el requisito de no utilizar pilas y no incitar a la violencia.

Además de juguetes se recopilaron cobijas, algunas prendas de vestir y alimentos enlatados.



