Universidades, sin capacidad financiera para atender a ‘dreamers’

El rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO),Eduardo Bautista, y el director general de Planeación y Desarrollo de la ANUIES, José Aguirre, admitieron que las instituciones de educación superior en el país no tienen la capacidad financiera para atender a los 'dreamers' que sean deportados de manera masiva por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.En un foro en la Cámara de Diputados para analizar la iniciativa presidencial que reforma la Ley General de Educación con el objetivo de revalidar los estudios de los dreamers, el Rector estimó que la falta de recursos para las escuelas públicas será un obstáculo para albergar a los mexicanos que estudian en otros países, sobre todo en Estados Unidos.Hay voluntad de ayudar, dijo, pero ejemplificó que en Oaxaca, 25 por ciento de los estudiantes que solicitan su entrada a la Universidad Autónomase quedan fuera porque no hay capacidad para atenderlos.Mientras que Sylvia Schmelkes, presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), expuso que no sólo es un reto albergar a los dreamers sino ofrecer educación de calidad.

