Universitarios conmemoran el Día Mundial del Riñón

Ante el secretario de Salud del Estado de Zacatecas, Gilberto Breña Cantú; de la presidenta del Colegio de Nefrólogos de México A. C, Socorro Vital Flores; del presidente del Colegio de Nefrólogos de Zacatecas; Javier Ortiz González; del director de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud de la UAZ, Vicente Ortega Cisneros; Guzmán Fernández se mostró complacido por la trascendencia que significa para la salud social y para la universidad, tener un evento de talla nacional que está dirigido a los profesionales de la medicina, en donde además, se promueve la concientización sobre la importancia del cuidado de los riñones que inició en el año 2006 .



En su turno, el secretario de Salud del Estado, Gilberto Breña Cantú, fue enfático al señalar que si los pacientes no previenen padecimientos como la obesidad, diabetes o hipertensión -que son causas de la enfermedad renal-, provocarán un daño irreversible en su salud, para lo cual hizo un llamado a la sociedad en general a que “asistan periódicamente al médico y no esperen a sentirse mal”.



Finalmente, la presidenta del Colegio de Nefrólogos de México, Socorro Vital Flores, coincidió con el rector al destacar que el objetivo primordial del congreso es el de hacer conciencia sobre la salud renal.



Afirmó que el 11 por ciento de la población mexicana, tiene diversos grados de enfermedad del riñón, lo que impacta de manera significativa en la asignación de recursos para atender este padecimiento que se trata a través de la diálisis y la hemodiálisis.



Durante la celebración del “Día Mundial del Riñón 2017”, se hizo entrega de reconocimientos a los primeros especialistas egresados de la Escuela de Medicina de la UAZ: Elizabeth Varela Quiñones, Ángel Salas González, Sergio Ávila Rodríguez, Andrés Vega Costes, Virgilio López Fanccini, Arnulfo Longoria Martínez y Francisco Ramírez García.



