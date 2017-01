Urge nombrar al director del Implan: Pepe Haro Marcela Espino

El alcalde José Haro de la Torre expresó que luego de más de un año de que se nombró al consejo consultivo del Implan, no se dio seguimiento en la instalación del instituto.



Expuso que es necesario que se determine quién encabezará el instituto junto a los miembros del consejo y se nombre también la junta directiva que le corresponde presidir como alcalde.



La urgencia se debe a la necesidad de que se tome en cuenta su funcionamiento como parte de la asignación del presupuesto 2017 que se valora a partir de esta semana.



De lo contrario, el Implan quedaría sin recursos para su funcionamiento.



Haro de la Torre dijo que el gobierno local debe iniciar con la planeación de un banco de proyectos que queden registrados en el Implan, de manera independiente a las administraciones que lleguen al municipio.



Consideró que entre éstos deben registrarse los correspondientes al relleno sanitario, vialidades, áreas deportivas y el colector de aguas pluviales que son infraestructura necesaria, pero que requiere mayor planeación.



El presidente municipal dijo que el consejo entregará una propuesta a las autoridades para presentarla en una terna ante el cabildo en pleno, para dar paso a su nombramiento a la brevedad.



De igual manera, se valora el espacio que se les asignará en las oficinas de la alcaldía para que se instale el Implan, pues el salón que se les había propuesto, junto al Gimnasio Municipal, no tiene las características necesarias para hacer las reuniones.



