Urge Peña Nieto a diputados a aprobar Ley de Seguridad Interior

Advirtió que los cuerpos policiacos no pueden operar con leyes que datan de hace más de tres décadas. En el México de 2016 no se puede combatir eficazmente a los grupos delictivos con herramientas legales e institucionales que a veces datan de los años ochenta y noventa. El sistema actual en muchos de sus ámbitos y aspectos resulta francamente obsoleto. Por eso hace dos años envíe al Congreso una iniciativa de reforma para actualizar el modelo policial. El objetivo es tener policías locales solidas con criterios homologados para su profesionalización, equipamiento y actuación”, manifestó.

Señaló que si el objetivo último es que las labores de seguridad recaigan en las policías locales se necesita legislar, más allá de colores partidistas, a fin de establecer un marco de certidumbre a la actuación subsidiaria de las fuerzas armadas en este tipo de actividades. Para ello, manifestó la disposición del Gobierno de la República para trabajar con los legisladores en el diseño de dicha ley. La operación del sistema policiaco no debe depender del partido que esté en el Gobierno, debe ser una política de Estado que esté por encima de las personas o de los liderazgos políticos de cada entidad”, subrayó.

Ante el jefe de Gobierno, gobernadores, representantes de los Poderes de la Unión, integrantes del Gabinete de Seguridad, representantes de organismos autónomos y de la sociedad civil, el Jefe del Ejecutivo reiteró su reconocimiento a los elementos de las fuerzas armadas que han cumplido las acciones encomendadas en materia de seguridad pública, aun con el riesgo que ello les implica. El reconocimiento lo hizo extensivo a los elementos de la PGR, Policía Federal y del CISEN.



El presidente Peña Nieto aseguró que la seguridad seguirá siendo un tema de alta prioridad en los próximos dos años de su administración. De manera particular, detalló que en 2017 se trabajará sobre tres de ellas: las acciones de prevención, la contención de los hechos delictivos en los 50 municipios con mayor incidencia y el corregir las deficiencias operativas del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Hoy más que nunca todos debemos hacer un frente común contra la violencia y la delincuencia. En esta misión colectiva el Gobierno de la República continuara encabezando los esfuerzos institucionales para ofrecer una respuesta duradera a la legitima demanda de seguridad”, exhortó el mandatario a los presentes.



