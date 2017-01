Urge reducir endeudamiento externo para fortalecer al peso: Cordero Excélsior

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio señaló que, sólo con la reducción de la deuda externa, el país podrá mejorar su proyección hacia el resto del mundo y con ello también dará mayor certeza de su estabilidad. Recortar el gasto de manera significativa y destinarlo todo a reducir el endeudamiento, así contribuiríamos a disminuir la velocidad con la que se está depreciando el peso, lo cual está pasando sí, por la llegada de Trump y otros factores, pero también porque se ha perdido la confianza en la economía mexicana”, explicó.

Consideró que, este es el único esfuerzo que podría contribuir a que se agilice laestabilización del peso frente al dólar. Hemos gastado como nunca, México está en las cuerdas, esquinado, no tenemos margen de maniobra, y si no hacemos algo para disminuir el endeudamiento del país y la presión del gasto”, acotó Cordero.

¿CUÁL FUE EL DESTINO DEL EXCEDENTE DE LA PRODUCCIÓN PETROLERA?



Ante los cuestionamientos que surgen en torno al destino que tuvieron los recursos generados por el excedente de la producción petrolera del sexenio de Felipe Calderón, etapa en la que él fue secretario de Hacienda, Cordero explicó que todo recurso fue aplicado de manera responsable y como tal, se encuentra debidamente declarado y fiscalizado por la Autoría Superior de la Federación. La ley es clara, dice qué hacer con los ingresos excedentes del petróleo, los cuales rápidamente van a la reposición de algún otro impuesto, estos agentes pueden ayudarte a compensar esa caída, buena parte del recurso excedente es destinado a ese fondo de reposición, se usan para comprar las coberturas petroleras, ese recurso está normado y supervisado por la Auditoría Superior de la Federación, no se va nada con estos recursos excedentes”, aclaró el exsenador.



