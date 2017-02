Urge regular el comercio semifijo: Franchini Marcela Espino

La autorización para que los mercaderes trabajaran en este lugar se venció a inicio de año y no se han retirado.



Enrique Franchini Gurrola, regidor perredista, consideró que es urgente que el gobierno local retome el proyecto del reordenamiento en las calles.



Afirmó que no se encuentra en contra de la actividad económica ni de la práctica del comercio, pero debe pugnarse porque esto se desarrolle en orden.



El edil ejemplificó que la calle Reforma se encuentra invadida y hay espacios que son riesgosos para adultos mayores que caminan por el lugar porque las banquetas están ocupadas por diferentes artículos.



En este sitio en particular la invasión ocurre desde la calle Lázaro Cárdenas hasta la 1 de Mayo, donde los establecidos sacan mercancías y ya hay varios semifijos que se unen a esta práctica.



Acerca del Jardín Obelisco refirió que hay quejas de los comerciantes de la zona por la permanencia de más vendedores, pese a que terminó el periodo del tianguis de diciembre.



Dijo que hay el antecedente de que un particular incita a los comerciantes a que permanezcan en el lugar e incluso, cobra recursos a manera de plaza.



Franchini Gurrola aseguró que es urgente que personal de la administración municipal tome cartas en el asunto, en tanto que mediante la Comisión de Gobernación, se haga un pronunciamiento.

Además de que deberán convocar a dar continuidad a la propuesta de reordenamiento urbano que previó su inicio en la calle Reforma, pues la ciudad no se encuentra a la altura de cómo debería estar, insistió.



