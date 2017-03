El Runrún: Urgente, un mensaje de unidad Francisco Gabriel Reynoso Torres

Compartir: Liga Compartir: Miguel Alonso vendría a Zacatecas, al informe del diputado Francisco Escobedo, fue el gobernador Alejandro Tello. Personalmente Alonso lo llamó, no para pedirle autorización, pero sí para avisarle y pedirle su opinión. Poco después, cuando Miguel decidió cancelar su reaparición política y aceptó le organizaran una “comida de cuates”, el primero en saberlo, porque encabeza esa lista de cuates, fue Alejandro Tello. Está claro, así pues, que entre el gobernador y el exgobernador no hay rompimiento. Ni choques ni enfrentamientos. Son tan cuates como cuando Alonso hizo senador a Tello y le adelantó que sería el próximo gobernador.



Buscan la oportunidad

En el PRI y en el gobierno hay voces que consideran urgente que Alejandro Tello y Miguel Alonso trasmitan, a la sociedad y al priísmo, un mensaje de unidad. Creen que para ello sería indispensable que aparecieran juntos públicamente. El 88 aniversario del PRI fue una oportunidad magnífica. Empero se dejó escapar por la miopía de los organizadores. Debe haber otra –dicen amigos de Tello y Alonso-, pero tienen que encontrarla pronto. El 2018 está a la vuelta de la esquina.



Los ausentes

La comida de cuates en Jerez –pocos saben- fue idea de Artemio Ultreras. Y la financió, asumiendo papel de anfitrión, el alcalde Fernando Uc. Asistieron más de 40. Empero, quienes no pudieron ir y se disculparon fueron muchos más. Entre los ausentes destacan Roberto Luévano, presidente del PRI; Fito Bonilla, secretario del Campo; Juan Carlos Lozano, compadre de Miguel y asesor de Tello; Víctor Rentería, amigo de la infancia de ambos; Arturo Nahle, magistrado del Tribunal de Justicia –festejaba el cumpleaños de Gaby Salazar-; Gustavo Uribe, líder de la bancada priísta en la 62 Legislatura; Benjamín Medrano, diputado federal; Judit Guerrero, alcaldesa de Zacatecas; Rafael Sescosse, Periquín Inguanzo y el senador Pepe Olvera.



De rebote

La ausencia de Roberto Luévano en la “comida de cuates” de Miguel Alonso fue –está científicamente probado- por causas ajenas a la voluntad del presidente estatal del PRI. El gobernador Tello tenía previsto viajar a Coahuila para el destape del candidato tricolor Miguel Ángel Riquelme. Y cuando el presidente de la Conago, Graco Ramírez le pide viajar a Chicago, delegó en Luévano la misión de representar al priísmo de Zacatecas en la cumbre de Saltillo.



Grave realidad

El programa estatal para la prevención del delito que hoy presenta el gobernador Alejandro Tello contiene diagnósticos realistas y escalofriantes. Dice en un capítulo: “La evaluación refleja que Zacatecas carece de una visión estratégica y de largo alcance para la solución de las causas de la delincuencia”. Reconoce que carece también de “un trabajo sistemático y eficiente en la aplicación de los programas”.



Imposible gobernar

En su exposición, Alejandro Tello expondrá que el fenómeno de la inseguridad y la creciente delincuencia en Zacatecas “afecta directamente el desarrollo económico y social del estado, obstaculizando la capacidad de gobernar de manera eficaz, ya que una sociedad que no vive en paz, difícilmente se convierte en un agente positivo para la consolidación de la gobernanza, el ejercicio de la democracia y la promoción del desarrollo”.



Mentiras aguadas

El alcalde de Juchipila, Rafael Jiménez, anda metido en otro lodazal de mentiras y corrupción. Supuestamente, el anterior director del Sistema Operativo de Agua Potable, Javier Saúl Vértiz, dejó secas las cajas de esa dependencia. Según el alcalde panista, se encontraron 66 mil y pico de pesos. Sin embargo, el aludido Vértiz López ha difundido documentos en los que demuestra que dejó de saldo, en tres cuentas bancarias, 207 mil pesos que ahora Jiménez quiere hacer perdedizos.



Deuda política

En el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos –advierten docentes- las condiciones económicas amenazan con estallar una crisis sin paralelo. Hace días –cuentan los enterados- el Cecytez estuvo a punto de ser embargado por orden judicial, ya que la directora Herminia López Magallanes –quien llegó a ese puesto por un débito político de Miguel Alonso con Silverio López Magallanes- ha despedido a mucha gente que le está ganando todo los juicios laborales.



Desastre en La Bufa

Durante el “puente” de Juárez, Zacatecas estuvo repleta de turismo nacional y extranjero. La Bufa fue uno de los lugares más visitados. Y ni a la comandanta María Auxilio Tenorio ni a Miguel Rivera Villa se les ocurrió mandar policías preventivos y “tamarindos”. El domingo después del medio día la vialidad fue un caos. Camiones de la Ruta 3 obstaculizaron la carretera y no había forma de avanzar ni para atrás ni para adelante. Un espectáculo desastroso.



