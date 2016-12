Usa el alcalde edificio del PT para posadas Francisco Monsivais

Esta situación causó la molestia de algunos ciudadanos, pues no es la primera ocasión que el presidente municipal organiza eventos en la sede del instituto político, en el que milita el munícipe.



“La contienda electoral ya pasó y hay que darle vuelta a la página, ahora el alcalde gobierna para todos los ciudadanos y no únicamente para los de su partido el PT”, expresaron.



Algunos de los ciudadanos, que evitaron dar su nombre, por temor a represalia, denunciaron que el alcalde obliga a las personas con discapacidad a que acudan a la posada del DIF, con el único fin de poder capitalizar votos para su reelección y eso es algo que no pude estar haciendo, es más está infringiendo las leyes.



Incluso, en redes sociales del Ayuntamiento de Juan Aldama se informa sobre las actividades de la administración municipal que se han organizado en el PT y que el primer edil encabeza.



En algunas fotografías se aprecian reuniones con adultos mayores, niños y personas de la tercera edad y las cuales son encabezadas por Héctor Rafael Castillo de Alba.



Algunos eventos fueron convocados por el DIF municipal y se entregaron apoyos como despensas, que se adquirieron con recursos de la administración municipal.



Ante esta situación, se exigió al alcalde quitrase la playera de su partido y ponerse la camiseta del municipio, y a los regidores tomar cartas en el asunto y denunciar estas situaciones.



alcalde

pt

posadas

recursos

municipio