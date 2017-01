Va Trump ahora contra Musulmanes AP

Un borrador de la orden, obtenido por The Associated Press, incluye también una prohibición indefinida a la aceptación de refugiados sirios. El cese temporal del programa más amplio de refugiados tendrá una duración de 120 días.



Durante su campaña, Trump prometió que pondría en marcha procedimientos de "investigación extrema", particularmente de las personas que lleguen a Estados Unidos de países con vínculos terroristas.



Según con el proyecto de decreto, el presidente planea suspender la emisión de visas para personas procedentes de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen por lo menos durante 30 días.



El portavoz del mandatario, Sean Spicer, dijo que Trump firmará la orden ejecutiva durante una visita vespertina al Pentágono. Spicer agregó que Trump también firmará órdenes enfocadas en el alistamiento de las fuerzas militares y en el consejo de seguridad nacional, sin entrar en detalles.



