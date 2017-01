Vacas gordas y flacas Gerardo Luna Tumoine

En Europa se escuchan datos preocupantes de crisis financiera, migración, guerra y el popular brexit del reino unido, en estados unidos existe un temor por la llegada de Trump y así situaciones que han golpeado a la sociedad.



Remontémonos a mas de 3 mil años, donde se habla de un hecho histórico de crisis que padeció la humanidad, que comenzó con un sueño que Dios le revelo al faraón de Egipto donde aparecían 7 vacas gordas que eran devoradas por 7 vacas flacas, también 7 espigas que eran tragadas por 7 espigas marchitas… por favor lean el Capitulo 41 del Génesis.



De este relato se desprenden importantes enseñanzas:



Una crisis nos da carácter, no es fácil enfrentar una crisis, debemos de conocer nuestras debilidades y fortalezas. En la vida hay altas y bajas, seamos buenos administradores de lo poco o mucho que tengamos. Tomar decisiones sabias y oportunas.



El gran merito del faraón, fue buscar a la persona idónea que lo asesorar, el mas capaz aunque no compartiera con él costumbres, cultura o religión. Las vacas gordas no son parte del a vida, siempre debemos prever tempos difíciles para administrarnos mejor. Esto le debemos enseñar a los hijos, trabajo, honradez, responsabilidad, ahorro.



Nunca nos olvidemos de compartir lo que somos, tiempo, atención, caridad, amor y porque no, si podemos ayudar económicamente a un necesitado, como actuó José el soñador.

Las vacas flacas no son para toda la vida, se superan y vuelven los mejores tiempos, no entremos en estado depresivo, ni actitudes delincuenciales. Una crisis económica demanda esfuerzo, valentía y una buena actitud que se transforma en cultura laboral.



En los momentos mas críticos salgamos adelante, nuestro paso por este mundo temporal es fugaz, y como dice mi Maestro S.S. Dalai Lama: “lo que mas me sorprende del hombre occidental es que pierde la salud para ganar dinero, después pierde el dinero para recuperar la salud. Y por pensar en el futuro no disfruta el presente, por lo que no vive ni el presente ni el futuro. Y vive como si no tuviese que morir nunca, y mure como si nunca hubiera vivido”.



