Vagina, sexualidad, sexo y mujer en la Casa de Engracia

Fotografía, poesía, pintura en diferentes técnicas, grabado, arte objeto, instalación, video arte y performance fueron las disciplinas que estuvieron presentes en el corte del listón de esta tercera edición; las 37 piezas, a excepción de las dos últimas, podrán ser apreciadas de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde hasta el viernes 17 de marzo.



Magdalena Carrillo, José Ángel Higuera y Heraclio Castillo participaron en el evento al leer frente al público sus creaciones literarias.



Sumado al talento zacatecano, fue posible observar arte proveniente de San Luis Potosí, Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Guadalajara, Canadá e Italia.



Para inaugurar estuvieron presentes Sonia Félix Cherit, directora del espacio artístico y Adriana Rivero, titular de la Secretaría de la Mujer, de igual forma asistieron algunos de los creadores.



Los presentes tuvieron la oportunidad de adentrarse a un espacio donde el sexo femenino es la fuente de inspiración y de votar por sus obras favoritas; los resultados serán valorados junto a la opinión de un jurado secreto y los tres primeros lugares, así como las menciones honoríficas, se darán a conocer el lunes 20 de marzo. “Yo pensaba que no se iba a lograr una edición más de la Vaginal, pues estaba planeada para septiembre del año pasado pero tuve que salir a la Ciudad de México por un proyecto muy importantes para mí, pero gracias a una compañera que me motivó se logró”, dijo Félix Cherit.

Además, aseguró que a pesar de que algunos contenidos son fuertes, el tema principal es la sensualidad y el erotismo, por lo que el lugar fundado en 2010 no censura a nadie.



