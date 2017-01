‘Vamos a demandar por fotografía en penal’: Rodrigo Medina Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El ex gobernador de Nuevo León destacó que la publicación de la imagen en las redes sociales lastimó su imagen, así como la integridad moral de su familia. Foto Cuartoscuro



En entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Imagen Televisión, confirmó que demandará a quien resulte responsable por la filtración de dicha imagen. Vamos a ir con todo en contra de ellos, porque esto no es únicamente contra los derechos humanos de una persona, sino de mi persona, de mi familia, que se hizo de verdad con una muy mala intención”, mencionó.



“Vamos a dar con el que hizo esta barbaridad que lastima enormemente”, agregó.

El ex gobernador detalló que al ser recluido en el Penal del Topo Chico se violaron sus derechos y que no debió pasar “ni un minuto” en dicho centro penitenciario.



Explicó que en una audiencia anterior que contenía la misma información y “las mismas pruebas” un juez de control determinó que no había procedencia y que no existía fundamento para vincularlo por los delitos de peculado y daños a patrimonio del estado.

Meses después, un juez de control, con la misma información y con las mismas pruebas decide vincularme a estos dos delitos de una manera sumamente sorpresiva y por demás sorprendente”, comentó.



Mi situación personal estaba en manos de ese juez federal y dice esa suspensión a mí no me importa vamos a aplicar la medida cautelar más severa porque tenemos miedo que te sustraigas de la justicia y te vamos a arraigar”, agregó.

Medina de la Cruz destacó que tras ser liberado, el juez de distrito solicitó que se destruyan las fichas, todos los documentos de ingreso al penal y las fotografías.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Rodrigo Medina, ex gobernador de Nuevo León, resaltó que la fotografía que se filtró en las redes sociales, en la que aparece con el uniforme naranja de interno en el Penal del Topo Chico, lastimó su imagen, así como la integridad moral de su familia y la “de mucha gente”.En entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Imagen Televisión, confirmó que demandará a quien resulte responsable por la filtración de dicha imagen.El ex gobernador detalló que al ser recluido en el Penal del Topo Chico se violaron sus derechos y que no debió pasar “ni un minuto” en dicho centro penitenciario.Explicó que en una audiencia anterior que contenía la misma información y “las mismas pruebas” un juez de control determinó que no había procedencia y que no existía fundamento para vincularlo por los delitos de peculado y daños a patrimonio del estado.Medina de la Cruz destacó que tras ser liberado, el juez de distrito solicitó que se destruyan las fichas, todos los documentos de ingreso al penal y las fotografías. Agregar a favoritos rodrigo medina

exgobernador

nuevo león

penal