Van 83 muertos en 39 explosiones en Tultepec

Este fue el accidente número 39 relacionado con el manejo de pólvora y cohetes en ese municipio desde 1998. Éstos han cobrado la vida de 83 personas.



Además, de acuerdo con el recuento de los hechos, el mercado de San Pablito, que con más de 16 años de funcionamiento oferta distintos tipos de fuegos artificiales; sin embargo, este lugar se ha incendiado en al menos tres ocasiones: el 15 de septiembre de 2005, el 11 de septiembre de 2006 y el 20 de diciembre de 2016 dejando sin vida a 42 personas en total.



A continuación, te presentamos un recuento de algunas de las tragedias en la “Capital de la Pirotecnia”.





HISTORIAL DE DESGRACIAS





1998



13 de octubre. La explosión en un taller del barrio San Rafael deja a 10 personas muertas, 51 lesionados y al menos 150 viviendas dañadas.



5 de noviembre. Se registran las muertes de tres niños y un adulto tras un estallido.



Total de defunciones: 14





2002



26 de septiembre. Un polvorín clandestino en el barrio Xahuento estalla y deja dos muertos, un herido y un hogar en ruinas.



30 de septiembre. El mal manejo de pólvora lesiona a seis personas en el barrio Teyahualco.



Total de defunciones: 2





2003



9 de marzo. Una casa de la zona centro explotó por el almacenamiento ilegal de pirotecnia lo que causó quemaduras a tres personas.



8 de mayo. En el barrio La Saucera un polvorín estalló y cobró la vida de una persona y otras tres resultaron lesionadas.



12 de mayo. En Canal de Carquejo se produce un siniestro que no deja ni muertos ni heridos.



Total de defunciones: 1





2004



20 de octubre. Detona un polvorín en Tenopalco y dos personas quedan heridas.



14 de diciembre. En la colonia Guadalupana explota un cuarto donde se fabricaban cohetes tipo “paloma”, pero nadie resulta herido.



Total de defunciones: 0





2005



1 de enero. Estalla un polvorín y pese a ello no hay víctimas.



4 de mayo. En el barrio La Saucera se registra un accidente, pero no hay muertos ni heridos.



15 de septiembre. Estallan 150 toneladas de explosivos en el mercado de San Pablito y deja 128 lesionados.



24 de noviembre. Las mechas de fuegos pirotécnicos se encienden y provocan un incendio en La Saucera que no deja víctimas.



Total de defunciones: 0





2006



7 de febrero. En el barrio La Piedad se reportan un accidente que causa la muerte de tres personas.



11 de septiembre. El mercado de San Pablito se incendia y destruye 280 de los 290 locales y nadie resultó lesionado.



Total de defunciones: 3





2007



30 de enero. Una mujer muere en el barrio Xahuento tras la explosión de un polvorín clandestino.



12 de junio. En la Saucera se reporta un incidente en el que no hay lesionados.



Total de defunciones: 1





2008



26 de marzo. En La Saucera una persona resulta herida por un accidente.



27 de abril. Se reportan dos muertos y tres lesionados en La Piedad tras explotar un taller de cohetes.



12 de mayo. En la calle Venustiano Carranza hay un herido en un incidente.



14 de noviembre. En el barrio San Martín cuatro personas resultan heridas por el estallido de un taller clandestino.



17 de noviembre. En Xahuento hay un muerto y dos heridos.



Total de defunciones: 3







2009



16 de julio. A pesar de un percance, no hay víctimas.



Total de defunciones: 0







2010



22 de enero. Dos personas muertas y cinco lesionadas por la explosión de un polvorín en La Morita.



13 de mayo. Se reportan cinco muertos, entre ellos una niña, en La Saucera por la explosión de un taller autorizado.



29 de septiembre. En el mercado de San Pablito una persona resulta herida en un estallido.



Total de defunciones: 7





2011



3 de marzo. En la Feria Nacional de la Pirotecnia un flamazo lesiona a dos personas.



20 de septiembre. En la zona de pirotecnia se reporta un lesionado.



Total de defunciones: 0





2012



26 de enero. Tres talleres de pirotecnia en La Saucera detonan y deja un muerto y ocho heridos.



Total de defunciones: 1





2014



24 de marzo. A una persona le amputan una pierna tras el estallido de pirotecnia que dañó cinco casas.



26 de agosto. Un joven de 15 años muere en La Piedad luego de que le explotó un cohete llamado “grito de Satanás”.



25 de octubre. La explosión de una bodega clandestina en el barrio San Martín deja dos heridos.



Total de defunciones: 1







2016



21 de marzo. Un predio en Guadarraya detona y pierden la vida tres personas mueren y dos más quedan heridas.



4 de abril. En La Saucera hay dos heridos por la manipulación de pirotecnia.



7 de abril. Una casa cerca del mercado de San Pablito explota y hiere a una persona.



7 de julio. En El Mirador estalla un taller clandestino y se reporta un lesionado.



15 de octubre. Una persona muere luego de la explosión de un taller de pirotecnia en La Saucera.



20 de diciembre. Una explosión del mercado de san Pablito termina con la vida de 42 personas.



Total de defunciones: 46





2017



4 de marzo. Cuatro muertos dejó la explosión de un taller clandestino en Jardines de Santa Cruz.



Total de defunciones: 4



