Van a la Zapata para prevenir la violencia 

En un comunicado se informó que lo anterior se realizó como parte de las actividades que se desarrollan en la certificación de funcionarios mediante el Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED).



La visita a la escuela primaria se realizó conel objetivo de desarrollar en los menores algunas estrategias para incrementar la relación comunitaria y promover en los niños la convivencia de paz.



Ante esta situación, los funcionarios municipales, estatales y federales, convivieron con los niños durante la mañana de este miércoles.



Mientras que el recorrido por las calles de la colonia, se realizó con la intención de explorarlas y con base en ello crear rutas alternas para llegar a los lugares más visitados, pues se detectó que hay lotes baldíos y casas abandonadas que representan un riesgo para la población.



Cabe recalcar que estas actividades se desarrollan en el marco de las acciones del Programa Nacional de Prevención del Delito, con el fin de disminuir el índice de violencia que se registra en el municipio.



crime prevention through enviroment design

prevención

violencia