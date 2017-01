Van contra dos exgobernadores de Michoacán por desvíos de fondos Excélsior

elpais@imagenzac.com.mx MORELIA, MICHOACÁN.- Dos exgobernadores de Michoacán que ejercieron su cargo en el periodo de 2012–2015, serán investigados por el presunto desvío de recursos públicos, así lo anunció Silvia Estrada Esquivel, secretaria de Contraloría de Michoacán (Secodem), quien dio a conocer que se interpusieron las denuncias penales respectivas por los delitos de peculado, fraude y abuso de funciones en contra de quien resulte responsable.Se hace de su conocimiento que esta Secretaría de Contraloría también ha presentado denuncias penales en contra de quien resulte responsable por la presunción de posibles conductas delictivas que se advierten en la integración de los procedimientos seguidos por esta dependencia”, aseguró.El monto total del presunto desvío de recursos asciende a los 3 mil 759 millones de pesos correspondientes a los erarios estatal y federal, con base a esto la Contralora informó, que además de los exgobernadores se investigará a funcionarios públicos de primer y segundo nivel, aunque no se especificaron nombres en atención a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán.En total son 10 denuncias específicas que se interpusieron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Procuraduría General de la República; la Contraloría de Michoacán, de acuerdo a sus facultades de sanción, ejecutará las respectivas resoluciones administrativas y turnará lo correspondiente a las instituciones federales competentes.Los desvíos de recursos estatales más significativos son la falta del pago del concepto patrón-trabajador a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado por más de 92 millones de pesos en el periodo 2014-2015; de igual forma, se identificó en el Instituto de Vivienda, un daño de 1 mil 590 millones de pesos al erario estatal; asimismo, se localizó la falta de pago a los municipios del fondo general de participaciones, lo cual dañó al erario estatal por la cantidad de 96 millones y perjudicó al erario de los 113 municipios con 247 millones de pesos.En lo concerniente a los recursos federales, se determinó un detrimento en el Fondo de Aportaciones Múltiples en 2012-2013 de la Secretaría de Hacienda Federal, por la cantidad de 386 millones; en lo que respecta al Régimen Estatal de Protección a la Salud 2012 se detectó un daño al erario público federal por 1 mil 594 millones, cuya probable malversación ocasionó un daño a la hacienda estatal por 3 mil 754 millones. Agregar a favoritos michoacán

