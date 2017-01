Vandalizan famoso cartel de Hollywood AP

La policía investigaba el domingo después de que alguien, en algún momento durante la noche, recurrió a lonas gigantescas para convertir dos de las letras "O'' en letras "E''.



El vándalo, vestido todo de negro, fue grabado por cámaras de seguridad y podría enfrentar cargos por un delito menor, dijo el sargento Robert Payan.



La persona escaló una cerca protectora que rodea el letrero sobre Griffith Park y luego trepó cada letra gigante para alterarlas, agregó Payan.



La broma pareció aludir a la aprobación en noviembre, por parte de los votantes en California, de la iniciativa Proposition 64, para legalizar el uso recreacional de la marihuana a partir de 2018.



Los excursionistas y algunos turistas pasaron la mañana tomándose selfies frente al letrero alterado antes de que los guardaparques quitaran las lonas.



"Fue genial estar aquí en el momento justo", dijo Bruce Quinn a la televisora KABC-TV. "Creí que habíamos venido a ver el letrero de Hollywood, no el letrero de 'Hollyweed', pero está bien para mí!".



Aunque llamó la atención, la broma no fue exactamente novedosa. Hace 41 años del mismo día, el 1 de enero de 1976, un universitario alteró de manera similar el letrero, usando cortinas para que leyera la misma palabra, que traducida al español significaría "hierba sagrada".



