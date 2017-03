Vehículo y motociclista participan en accidente Redacción

El hecho se regustró cuando un joven que conducía una moto de bajo cilindraje en dirección a Guadalupe, derrapó hasta caer y pegarle a un Nissan Tidda blanco en el que viajaba una familia.



Este vehículo, esperaba en el retorno para acceder al fraccionamiento antes mencionado y cuando el conductor aceleró para incorporarse no se fijó en el paso del motociclista.



Afortunadamente, para ambas partes el incidente acabó en una mala experiencia ya que nadie tuvo que recibir atención prehospitalaria aunque los servicios de emergencia se presentaron en el lugar por si era necesaria su intervención.



Como pudo, el motociclista había alcanzado a maniobrar correctamente el caballo de acero, no obstante, acabó visitando el asfalto aunque solo de entrada por salida ya que se levantó por su cuenta para despojarse del casco y revisarse.



Al final, antes de que llegaran los agentes federales, ambas partes acordaron que no iba a haber problema por el incidente y se retiraron cada a una a sus respectivos destinos.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- El acceso a la primera sección del fraccionamiento Colinas del Padre, fue el lugar donde un motociclista y un vehículo compacto participaron en un accidente sucedido la noche de este martes en Tránsito Pesado.

