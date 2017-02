Ven difícil pero no imposible lograr acuerdos sobre el TLC Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El presidente de la Cámara de Comercio México-EU dijo que, el proceso se complica por los cambios constantes; proponen que legisladores apoyen la negociación



El presidente y CEO de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, Albert Zapanta, afirmó que los mexicanos cuentan con las bases y negociadores experimentados para tener éxito ante cualquier cambio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aunque reconoció que esto no será fácil.



Vamos a tener éxito, no van a estar muy fácil, porque hay cambios. Yo no sé todo, pero vamos a tratar de ayudar en este proceso”, dijo en entrevista.



Zapanta se reunió con integrantes de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, encabezada por Enrique Dávila, a quienes dijo que, es difícil romper con el TLCAN en Estados Unidos, puesto que, la propuesta antes tendría que pasar por manos de los integrantes del Senado de ese país.



Adelantó que, en mayo, la iniciativa privada en Estados Unidos dará a conocer sus propuestas para la modernización del TLCAN a Donald Trump y también a legisladores.



El coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, precisó que los legisladores le pidieron al presidente Enrique Peña Nieto que una comisión de diputados y senadores estén en el “cuarto de al lado” de las negociaciones del TLCAN o de cualquier instrumento comercial con Estados Unidos.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.El presidente y CEO de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, Albert Zapanta, afirmó que los mexicanos cuentan con las bases y negociadores experimentados para tener éxito ante cualquier cambio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aunque reconoció que esto no será fácil.Vamos a tener éxito, no van a estar muy fácil, porque hay cambios. Yo no sé todo, pero vamos a tratar de ayudar en este proceso”, dijo en entrevista.Zapanta se reunió con integrantes de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, encabezada por Enrique Dávila, a quienes dijo que, es difícil romper con el TLCAN en Estados Unidos, puesto que, la propuesta antes tendría que pasar por manos de los integrantes del Senado de ese país.Adelantó que, en mayo, la iniciativa privada en Estados Unidos dará a conocer sus propuestas para la modernización del TLCAN a Donald Trump y también a legisladores.El coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, precisó que los legisladores le pidieron al presidente Enrique Peña Nieto que una comisión de diputados y senadores estén en el “cuarto de al lado” de las negociaciones del TLCAN o de cualquier instrumento comercial con Estados Unidos. Agregar a favoritos méxico

tlc

acuerdos

negociaciones