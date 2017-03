Ven la inseguridad ya como algo cotidiano Karla Padilla

Esta colonia ha sido catalogada como un polígono vulnerable de la capital por las condiciones de marginación y pobreza que viven sus habitantes.



“Pienso que está como en todo el estado. En sí en la colonia siempre ha habido un poco de inseguridad, pero pues actualmente yo he visto más calmada la situación”, compartió Karla Rodríguez de 24 años.



Agregó que la presencia de elementos de seguridad es constante con rondines además de atender de manera rápida a los llamados ciudadanos y revisar situaciones particulares como vehículos abandonados.“Han pasado situaciones que llaman la atención entre los vecinos, pero creo que son hechos externos que igual se presentan en más lugares”, dijo.



La señora Catalina comentó que desde hace 45 años que se mudó a la Lázaro Cárdenas no ha tenido más inconveniente que peleas de barrio. “Alguna vez a mi hijo lo llegaron a golpear unos pandilleros. Eso siempre ha sido aquí, la presencia de grupos de muchachos que son los mismos que andan ahí haciendo de las suyas y las mamás los solapan”.



“Por ejemplo una vez mataron aquí a unas calles a tres hermanos, pero era gente que nosotros siempre supimos que estaban involucrados en malos pasos. Fuera de eso también el ambiente con los vecinos es tranquilo”.



Uno de los comercios de la avenida principal de esta colonia, colocó hace más de tres años una estructura de herrería para dejar de ser víctimas de robo por los vecinos y por grupos de la delincuencia que en diversas ocasiones les solicitaron el pago de la plaza.



“Hubieron temporadas muy malas y de preocupación pero ahora ya estamos más estables”.



El dueño del establecimiento aseguró que los operativos de seguridad han incrementado, por lo que se dijo seguro.



