Vendedores de comida culpan a Tránsito de ahuyentarles la clientela Noé Marín

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Noé Marín)



Después de que Tránsito del Estado iniciara un operático de cero tolerancia en algunas vialidades de la capital, los comerciantes instalados en la Avenida García Salinas, a la altura de la entrada al parque Arroyo de la Plata denunciaron bajas en sus ventas.



Lamentó que el operativo de Tránsito no permite que los clientes estacionen sus autos frente de sus puestos. La situación, dijeron, provocó que la mayoría prefiera seguirse de paso por falta de tiempo y miedo a ser sancionados.



María del Carmen Magaña, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Alimentos de la Plata, recordó que tienen siente años en espera de que inicie el proyecto, pero cada administración los pospone por causas desconocidas.



Explicó que acudió a las oficinas de la Tránsito para llegar a un acuerdo, pero, aunque pidió ser atendida por el director Miguel Rivera, la recibió Darío Hernández, encargado del Departamento Transporte, quien le dijo que “eran indicaciones de cero tolerancia y no podía hacer nada”.



Magaña comentó que hicieron peticiones al respecto en los dos anteriores sexenios, sin embargo, aunque recibieron una respuesta positiva de ambos exgobernadores, nunca se tradujo a hechos reales.



Añadió que ya tuvieron un acercamiento con el gobernador Alejandro Tello y les aseguró que la obra comenzaría en enero; no obstante, el operativo de Tránsito de Estado puso en peligro los ingresos de los comerciantes.



El oficial de Tránsito del lugar, Juan Antonio Gamboa, dijo que la orden que recibió fue de “no dejar que se sigan estacionando en esta parte de la vialidad” y no hay un tiempo de tolerancia. Reveló que en cuatro horas tuvo que multar a cinco conductores que no acataron los señalamientos.



capitalimagen@gmail.com La Asociación de Comerciantes de Alimento de la Plata denunciaron que la demora en la construcción de sus locales y los operativos de Tránsito del Estado afectaron sus ventas; aseguraron que tienen siete años en espera del proyecto.Después de que Tránsito del Estado iniciara un operático de cero tolerancia en algunas vialidades de la capital, los comerciantes instalados en la Avenida García Salinas, a la altura de la entrada al parque Arroyo de la Plata denunciaron bajas en sus ventas.Lamentó que el operativo de Tránsito no permite que los clientes estacionen sus autos frente de sus puestos. La situación, dijeron, provocó que la mayoría prefiera seguirse de paso por falta de tiempo y miedo a ser sancionados.María del Carmen Magaña, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Alimentos de la Plata, recordó que tienen siente años en espera de que inicie el proyecto, pero cada administración los pospone por causas desconocidas.Explicó que acudió a las oficinas de la Tránsito para llegar a un acuerdo, pero, aunque pidió ser atendida por el director Miguel Rivera, la recibió Darío Hernández, encargado del Departamento Transporte, quien le dijo que “eran indicaciones de cero tolerancia y no podía hacer nada”.Magaña comentó que hicieron peticiones al respecto en los dos anteriores sexenios, sin embargo, aunque recibieron una respuesta positiva de ambos exgobernadores, nunca se tradujo a hechos reales.Añadió que ya tuvieron un acercamiento con el gobernador Alejandro Tello y les aseguró que la obra comenzaría en enero; no obstante, el operativo de Tránsito de Estado puso en peligro los ingresos de los comerciantes.El oficial de Tránsito del lugar, Juan Antonio Gamboa, dijo que la orden que recibió fue de “no dejar que se sigan estacionando en esta parte de la vialidad” y no hay un tiempo de tolerancia. Reveló que en cuatro horas tuvo que multar a cinco conductores que no acataron los señalamientos. Agregar a favoritos zacatecas

parque de la plata

miguel rivera villa

tránsito