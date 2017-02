Vendedores del Arroyo de la Plata piden cerrar el paso a los vehículos Noé Marín

Después de que el municipio los obligara a desocupar la calle, los comerciantes del Arroyo de la Plata dijeron que hizo falta que el ayuntamiento presentara un proyecto verdadero para mejorar las condiciones de la vialidad.

Lamentaron que el desocupar las calles no agilizó la circulación del lugar y la entorpeció, ya que estos espacios fueron ocupados por autos que se estacionan de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde.

Explicaron que, si el objetivo del municipio fue mejorar la circulación e imagen pública de la calle, no lo logró, ya que los autos ocupan más espacio que los puestos y causan mayores complicaciones a los transeúntes.

Asimismo, aseguraron que sus ventas se vieron afectadas considerablemente y, si anteriormente vendían mil pesos diariamente, ahora solo 500; explicaron que la mayoría de sus productos están guardados en cajas.

Humberto López, uno de los locatarios desalojados, aseguró que los locatarios invadieron las calles por necesidad y ahora la mayoría de las vestimentas las tiene en cajas, ya que el local es de solo cuatro metros cuadrados.

Señaló que el ayuntamiento solo cumplió con retirarlos de las calles, pero “nunca se puso a pensar en las personas que dependen de estos negocios” y no presentó un proyecto para compensar las ventas.

Francisco Gómez, quien vende ropa en el lugar, dijo que la solución no es solo quitar de los espacios públicos a los comerciantes, sino crear espacios específicos para que las personas acudan a comprar.

Carlos Márquez, quien tiene 10 años como comerciante del lugar, dijo que buscarán cerrar la vialidad a los automóviles y hacerla exclusiva para el comercio, ya que hay muchos vendedores que “aparentemente no tienen cabida en el centro”.



Locatarios desalojados de la calle Arroyo de la Plata denunciaron falta de seguimiento del gobierno municipal; aseguraron que sus ventas disminuyeron más de la mitad y buscarán que la vialidad sea solo para transeúntes.

