Venden poco después de la Feria Regional

En entrevista, Olivia Ortega Santana, comerciante de verduras, destacó que las ventas en general son bajas: “Está solo, no se mira gente”. Atribuyó las bajas ventas a que no hay trabajo y por ende la gente no tiene para comprar o adquiere lo más básico.



Ortega Santana explicó que mensualmente pagan 152 pesos por tener su puesto en el mercado y el horario dijo es de 8 de la mañana a 3 de la tarde; también explicó que cuando las frutas y verduras que ofertan se marchitan se los regalan a la gente para que mejor se las den a los animales y no se desperdicie ese alimento.



Por otro lado el carnicero Nicolás Mercado, quien desde hace más de 40 años vende carne de cerdo en dicho sitio, señaló que las ventas de ahora nada tienen que ver con lo que vendían en el pasado.



En los buenos tiempos, dijo, vendía la carne de hasta tres cerdos por día; hoy, si bien le va, logra tres o cuatro a la semana. También atribuye las bajas ventas a que hay más competencia.



Finalmente Ernesto Haro Prado, quien vende frutas y verduras, señaló que “los tiempos buenos son por rachas, como diciembre, enero y julio”; también dijo que sería bueno que los comerciantes que se establecen en la calle fueran instalados al interior del mercado a fin de que éste no luzca vacío “y les cobren parejo” pues, dijo, a los de la calle les cobran solo por la plaza, son comerciantes de fuera y se llevan el dinero que debiera quedar para ellos





