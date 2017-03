Venezuela: Canciller critica al presidente de Perú AP

Rodríguez se unió a las críticas que realizó el presidente Nicolás Maduro contra Kuczynski e indicó, durante un foro en la capital, que el mandatario peruano agredió el gentilicio latinoamericano y se comportó como un "cobarde" al hablar contra el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.



"Aquí el único perro simpático que hay es él", dijo Rodríguez al referirse al mandatario peruano y sostuvo que mueve "la cola a sus amos imperiales".



Durante una conferencia en Estados Unidos la semana pasada Kuczynski había dicho que Latinoamérica era como un perro echado en una alfombra y que no representaba ninguna preocupación para ese país salvo Venezuela que, a su juicio, sí se ha convertido en un "gran problema".



Rodríguez también manifestó su solidaridad con México por el muro que el presidente estadounidense Donald Trump pretende construir en la frontera y dijo que esa construcción es una expresión de la "poca vergüenza" que tiene el modelo capitalista.



A pesar de las tirantes relaciones entre Caracas y Washington por más de una década Maduro ha mantenido en las últimas semanas un discurso cauto hacia Trump y ha asegurado que no quiere problemas con su par estadounidense.



