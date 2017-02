Venezuela: Diputado pide a EEUU excluirlo de lista de narcos AP

Un día después que el vicepresidente Tareck El Aissami pidió a Estados Unidos, en un aviso que publicó en el diario New York Times, rectificar la sanción por narcotráfico que le impuso la semana pasada, Carvajal realizó una acción parecida.



El diputado oficialista indicó, en un aviso que publicó en el diario local El Nacional, que pidió este jueves al Departamento del Tesoro "ser excluido" de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) a la que ingresó en el 2008 tras ser señalado de entregar armas a las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y ayudarlos a traficar cocaína para financiar su insurgencia.



En esa oportunidad Carvajal fue sancionado junto con los actuales gobernadores de los estados Trujillo y Guárico, general retirado Henry Rangel Silva y el capitán de navío retirado Ramón Rodríguez Chacín. Entre el 2008 y este año unas nueve figuras del oficialismo han sido sancionadas por narcotráfico por las autoridades estadounidenses.



"La acusación por narcotráfico que se me imputa es inconsistente y carente de todo sustrato probatorio", indicó Carvajal al asegurar que está dispuesto a viajar a Estados Unidos para prestar declaración con la condición que se le garantice la "inmunidad de jurisdicción", el regreso a Venezuela y se levante la orden de detención.



El general retirado, que durante cinco años dirigió los servicios venezolanos de inteligencia militar, fue apresado en julio del 2014 siendo cónsul de Venezuela en Aruba por solicitud de Estados Unidos, y liberado pocos días después por decisión de las autoridades holandesas.



Asimismo, Carvajal, quien fue elegido diputado en 2015, negó haber colaborado con las FARC, e indicó que los supuestos correos de los computadores intervenidos del fallecido cabecilla del grupo rebelde, Raúl Reyes, en los que apareció mencionado, fueron calificados como "pruebas ilícitas" por la Corte Suprema Justicia de Colombia.



En declaraciones que ofreció el año pasado a The Associated Press, Carvajal negó los cargos formulados por un tribunal del sur de Florida que lo acusa de haber sido cómplice de Wilber Varela, un importante narcotraficante colombiano asesinado en Venezuela en 2008.



Desde 2008 hasta la fecha la lista de venezolanos sancionados por narcotráfico por el Departamento del Tesoro ha registrado importante crecimiento.



Además del vicepresidente, el congresista y los dos gobernadores, también sido sancionados el general retirado Cliver Alcalá Cordones; el dirigente oficialista Freddy Bernal; el supuesto integrante de la policía política Ramón Madriz; el ex diplomático Ghazi Nasr Aldin; el oficialista Amílcar Figueroa; y el ex capitán de la Guardia Nacional Vassyly Kotosky Villarroel.



